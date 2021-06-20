Geçmiş, geçmek bilmez...

Mazinin "yara"sı kanarsa, bugün kanar.

Sevinci de öyledir...

Dünyanın güzel olduğuna inanmaya ve mutluluğa tam da bugün şiddetle ihtiyaç duyduğun için çocukluğundan hoş hatıralar kurgularsın.

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Geçen pazarazıcık değindim ya,diye soran genç okurlarım oldu.Yaşıtım okurlar da ilkokul ve ortaokul çağımın geçtiğisordular.Eh, iki laf etmek şart oldu...Keşke Youtube'dagörüntülerbulabilseydim de şu yazdıklarıma eşlikedebilseydi...'nün beş çaylarından görüntüleri de iyi giderdi ama birkaç soluk fotoğraftan ötesini bulamadım.Mahallenin bizim gibi orta hallileri bu "müzikli beş çayı" partilerini Moda iskelesinin demirlerine yaslanıp izlerdik.Her şey gözümüzün önünde cereyan eden bir Yeşilçam filmi gibiydi.Yazları öğleye doğru hasır şapkalarımızı takıpgidişimizi, suyun maviliğini falan da anlatayım mı?

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Esası ise şu... İstanbul , çay içip seyrettiğimiz şahane bir manzaraydı, o kadar.bazı yazlar Mühürdar sahilindeki Lozan Kulübü'ne bezik oynamaya geliyordu amabile mahalleden içeri sokulmuyordu; çünkü pek can sıkıcı bulunuyordu.Anadolu'nun içerideki kesimi deların oturduğu bodrum katlarında hapis tutuluyordu. (Şimdi apartman görevlisi deniyor, oysa kapıcılık sadece iş değil, bir yaşam biçimiydi!)

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etrafta çıkan homurtularıişitseydiniz, inanmazdınız.Hatırlıyorum, Bahariye'de açılan Çömçe Kebap'a gitmek, bazı salonlarda şehir hayatına ihanet gibi algılanıyordu.Şunu da bir kenara not etmeli tabii...dönemlerde, çocuklarınle somut karşılaşması dahaçok Cem Sokak'takiçarşıyavelespitle gidişleri sırasında oluyordu.Yani diyeceğim şu...Yaşadıklarımız belki güzeldi fakat bugünden bakarsak...Onamı denir?