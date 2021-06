Büyük savaş bitmişti...

Her kasabada, her köyde savaşın sakat bıraktığı yüzlerce erkek vardı.

Bebekler ölüyor, salgınlar ortalığı kırıp geçiriyordu.

Ama herkesin hayali zenginleşmekti.

Şimdi kapitalizmin at koşturma zamanıydı.

Fakat o da ne?

Tam da birileri "vur patlasın, çal oynasın"a geçmişken...

1929 Krizi patlak verdi.

Bütün para birimleri çöktü, işsizlik büyüdükçe büyüdü.

"Büyük Buhran" demek, "yeniden savaş" demekti; öyle ya da böyle "savaş kapıyı çalacak" demekti...

Öyle de oldu!

***

Yazıma niye bunları anlatarak başladım?Baktım, bazı okurlarımBiliyorum...Olayları sosyal dinamiklerle açıklamayı seven Batı'nın resmi tarihi nedense konuve'na geldiğinde her şeyi" üzerinden açıklar.Biz de bu sıkıntılı bakıştan çok etkilenmişiz.

***

Bana kalırsa...Yine çok kritik bir ""in içindeyiz..Defalarca yazdım...O halde sürekli parmakla işaret edilen ""lardan daha çok bizatihi olayların içindeki ""a eğilmeyi öğrenmenin zamanı geldi.

***

Gençlere bakıyorum...İkinci Dünya Savaşı denilince, hemen akıllarına(Sovyetlere cephe açması) geliyor Ama Almanların daha önce Stalin'le can ciğer kuzu sarmasıimzaladıklarını hesaba katmıyorlar.ABD'nin savaşa geç müdahalesini konuşuyorlar amahaberleri yok.Hele hele savaşın Pasifik'teki hali bizim kadrajımızdan nedense pek uzak kalıyor.Hepsine yeni baştan, yeni bir gözle bakmalıyız.

***

Ama sahi ya...

1944 yılında "Luftwaffe"nin uzun menzilli, altı motorlu bir Junker 390 ağır bombardıman uçağı Atlantik'i aşıp New York şehrine çok yaklaşmıştı hani..

Hatta Manhattan'ın fotoğraflarını çekmişti.

Neden?

Almanlar ne yapmak istiyordu?

***



