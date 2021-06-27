Gelecekten kurtulmuş bir insan için korkacak bir şey yoktur. (MILAN KUNDERA / Yavaşlık)
***Derdi söze hapsedilebilir olan daha dertle tanışmış mıdır? (ŞULE GÜRBÜZ / Öyle miymiş?)
***Fakat istemek, olmak mıdır? Bir kurbağanın da fil olmak istemediği ne malum? (SAMİHA AYVERDİ / Yaşayan Ölü)
***Kimsenin kuklası olmayacağım, özellikle de kendimin. (DOUGLAS ADAMS / Evrenin Sonundaki Restoran)
***Bunlar kahramanlık değil, dürüstlük. Belki gülünç gelebilir ama vebayla savaşmanın tek yolu dürüstlük. (ALBERT CAMUS / Veba)
***Seni seviyorum, çünkü dünyayı batarken seyretmekten hoşlanıyorum. (WILHELM GENAZINO / O Gün İçin Bir Şemsiye)
***Tamir etmeyi öğrendiği şeyi, daha kolay kırıyor insan. Bilginin ayıbı bu! (BAŞAK BUĞDAY / Ihlamur Günlükleri)
***Kitapları yanıp kömür olmuş bir kitaplıkta yepyeni elbiseleriniz, kravatınız, boyalı ayakkabılarınızla işiniz ne? (CAHİT ZARİFOĞLU / Yaşamak)
***Güzelliğin yeniden dirilme gücü var, görmek ve duymak yeterli. Canlılığımızın cennetinden içeri giremiyorsak, bunun tek sebebi dikkatsizlik, sadece dikkatsizlik.... (CHRISTIAN BOBIN / Neşeİnsan)
***Güvercinlerden birinin kırmızı gözbebekli boncuk gibi gözlerine bakıyorum. O birisi tarafından tutulduğunu ve uçamayacağını bildiği için hiçbir şeye bakmıyor. (JOHN BERGER / Manzaralar)
***Ben bir şey almayacaktım halbuki. Sadece saçımı düzeltmek için vitrine bakmıştım. Bu dünyada yalnızca bir müşteri olduğumu anladığım günden beri evden dışarı çıkmak istemiyorum. (A. ALİ URAL / Fener Bekçisinin Rüyaları)
***Yalan söyleyerek dünyanın öbür ucuna gidersin ama geri dönemezsin. (DOSTOYEVSKI / Karamazov Kardeşler)
***Çok şey oldu. Biriktirmeye değmeyecek anılarla doldurdum zihnimi. Yaşadım. (GÜRAY SÜNGÜ / Vicdan Sızlar)
***Büyükannemin her öğün sonunda tekrarladığı gibi: "Bitirmek lazım, yarına tadı kalmaz." Haklıymış. (J.L. FOURNIER / Son Siyah Saçım)
***Ne arıyorsun budala! Aradığının ötesinde Allah var! (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Aynadaki Yalan)