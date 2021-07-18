"Fırtına zerre kadar serinlik getirmedi; sıcağı arttırdı hatta...

Ah, bir yağmur yağsa... Islanmak ihtiyacı içindeyim.

Ama buraların yağmuru değil;

İstanbul'un nisan yağmurları.

O yağmurlar ki, bu günlerde güneş ışığına karışmış, damlalarının göbeklerinde üstüne düşecekleri çiçeklerin çeşitli rengi, ılık ılık, usareli, rayihalı, geçici sağanak halinde ne güzel serpilir. Yeşile konar, yemyeşil olur; leylaklar üzerine düşer, leylak kokar."

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Refik Halid Karay'ın ilk basımı 1950-52 yılları arasında yapılan Kızıldeniz 'den çıkmak üzereyiz...Karşıda Perim Adaları'nın ışıkları biteviye yanıp sönüyor...Roman kahramanının dediği gibi

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Şimdi burada biraz durayım...Malum, pazar günleri uzunca bir süre bu köşede geçen yüzyılın erken dönem edebiyatçılarının eserlerinden bölümler aktardım.Ve dedim ki,Sonra sordum: Neden öyle bakmıyoruzartık? Obütünüyle kayıp gitti mielimizden?

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Mesela şu girişteki alıntıda bir söz var:Şimdi sadece; ara sıra yağmurdaıslanmak istiyoruz.Ha, bir de nisan yağmuru konusu var tabii.O apayrı bir nokta!Geçtiğimiz bahar Refik Halid'in tarif ettiği gibi bir nisan yağmuru yaşadık mı?Hatırlamıyorum.Neyse, ben seyahatime döneyim...

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"Aklımdan geçirmediğim, geçerse budalalık telakki ettiğim şeyler düşünüyorum...Bir yerde, bir kadının yanında bulunmak...Mesela şu Bombay'da ve şu iki odalı bungalovun içinde. Fakat o kadın Nil olmak şartıyla...Yeşillik, ses, bereket, hepsi tükenecek.Birkaç gün sonra içine dalacağım Efganistan'ın Deşt-i Margu yaylası gibi korkunçlukta eşine güç rastlanır korkunçluktaki vadi, benim ruhum olacak."

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Eh, gördüğünüz gibi romanlarda seyahatin bile tatlı yanları uzun sürmüyor.1995'ten beri adı Mumbai.Hem bir şey diyeyim mi?