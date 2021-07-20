Hiç danışmanı yok mu?

"Komik olmayın, dünya herkesi karıştırır ama kimseyi Erdoğan'la karıştırmaz, hele sizi hiç karıştırmaz" diyen danışmanı, yakını, şusu busu yok mu?

İmkânsız bir talebi global bir mesaj haline getirmek...

İletişim teknikleri açısından da bir felaket.

Ama siyaset kesiminin her yönünde bir danışman sıkıntısı var, anlarım.

Kemal Bey'in danışmanları da "sevgi stratejileri"yle uğraşmaktan, "Erdoğan'ın adı ve kimliğinin bağımsız Türkiye anlamına geldiğini" analiz etmeye fırsat bulamamışlardır.

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Oysa Avrupa 'da son beş yılda Erdoğan'ı kapak yapan dergilerde yazılanları okumak bile yeter; kimse onunla karıştırılamaz.İş tabii ki, yine öyledeğil...Dikkat edin...Tam Afganistan konusu iyice ısınmışken...Kaçak Afganların videoları ortalığı doldurmuşken...Esad rejimi diplomatik komadan çıkmışken...Avrupa buradaki uzantılarına "Göçmen konusunu kaşımaya başlayın" mesajını verirken...Belli ki, yanındakiler de Kılıçdaroğlu'na "Tam fırsatı, hadi!" demişler.Tehlikeli konu...Talihsiz bir misyona asker yazılıyor.

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Bu çerçevede...

"Beni Erdoğan'la karıştırmayın" cümlesinin aslında dünya egemenlerine "Çünkü ben her istediğinizi yaparım" mesajını taşıdığını kim inkâr edebilir?

Son notum şu: Muhalefet, Kılıçdaroğlu'na ciddi bir rakip mi hazırlıyor?

Bu açıklamada öyle bir gelişmenin, "iktidarda kalma" çabasının izleri de var sanki...

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BAYRAMDA BURADAYIM...



Bayram ve devamındaki tatilde pek gazete okunur mu, bilemiyorum.

Eskiden beri karışık bir konudur bu.

Ben kendi adıma en çok böyle zamanlarda gazete karıştırmayı severim.

Birileri de var ki, "Oh hiç bakmadım, tatil kafası yaşadım" diyor.

Ancak şimdi sosyal medya paylaşımları yazılarımızın okurla serüvenini genişletiyor, daha geniş bir zamana yayıyor.

Diyeceğim şu...

Bayramda da köşemdeyim.

İnşallah, geleceğimizi ilgilendiren ama güncelin patırtısı içinde kaybolup giden konulara değinme fırsatı bulurum.

Bayramınız mübarek olsun.