Geçen pazartesi kırk yıllık Bodrumlulardan telefonuma şöyle mesajlar düşmeye başladı...

"Geliyorlar, yine geliyorlar.

Eziyet çekiyorlar, tatilleri işkence oluyor ama yine de geliyorlar.

Geldikleri şehirlerde AVM'ler, mağazalar yokmuş gibi burada denizi vesaireyi bırakıp alışveriş yapmaya geliyorlar.

Klimaları sonuna kadar açıp her gün bir trafoyu patlatmaya geliyorlar."

***

Dün'ta okuyorum...diyor.Nasıl mı?Şöyle..."Saat...'dan hareket... Akyarlar'a 1 saat 20 dakikada gidebildik...Saat... Evimize 1 saat 45 dakikada dönebildik."

***

orada beş dakikalık mesafeyi bir saatte aldıklarını, araçlarını bırakacak park yeri bulamadıklarını,anlatıyorlar.göre marketler boşalmış, ekmek vepeynir sıkıntısı var, kahvaltıcılar hıncahınçdoluymuş."Fiyatlar tavan, kalabalık tavan, sosyal mesafeye dikkat ve kalite gibi konular taban" diyor bir arkadaşım kestirme bir ifadeyle...

***

Bu yıla has bir manzara mı?Kabul edelim ki, son yıllarda meşhur tatil kasabalarımızda her bayramda buna yakın görüntüler oluşuyor.Bu yılın özelliği belki manzaraya (tıp dilinden sosyal alana aktarılmış bir ifadeyle)eklenmesi oldu.Direnç uyguladığınız bükülmüş bir kol üzerinden direnci aniden kaldırırsanız, kol hızla yukarı kalkar.Topu yere sertçe çarparsanız, dönüşü çok daha yukarıya olur.Kapanan ve sürekli kapanma tedirginliği yaşayan bir toplumun çılgın gibi yollara (buna "tatil" diyemiyorum) düşmesi anlaşılır.

***

Tamam esnafın cebi doluyor.Biliyorum, "Bu iş sosyal paylaşım sitelerine konacak bir fotoğrafa bakar Haşmet abi" diyecekler çıkacak; "çektiğin eziyet fotoğrafta görülmüyor ama havası süper!"Haklılar da...

***

Bir de şu var.Bu nasılsevgisidir kardeşim?Gittiğin her yeri bozuk çarık bir şehre çevirmek, nasıl bir şey?Yakınında deniz var diye mi?E, buradaki denizi niye öldürdük?Of ki of!