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HAŞMET BABAOĞLU
30 Temmuz 2021, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Göçmenler, içimdeki kırgınlık ve tehlike

"Anlaşıldı, böyle oluruna bırakarak...
Devam edemeyecek bu iş!
Çünkü Suriyeliler konusunda gönüllü veya 'görevli' provokatörün haddi hesabı yok...
Yalanın bini bir para...
Zalimlik zirvede...
Yazıyorum, çiziyorum ve özellikle vurguluyorum ki, üzerinde 'çalışılmış' kışkırtmalarla karşılaşırsak, ŞA-ŞIR-MA-YA-LIM...
Kazanamazlar ama üzerler... "

***

Ne zaman yazmışım bu satırları?
3 Temmuz 2018'de...
Hiçbir şey birdenbire olmuyor.
Sorunlar aslında geçmişin kazanında ağır ağır pişerek kaynama noktasına geliyor.
Her sosyal problem gözlerimizin önünde gelişiyor.
O yüzden eski bir yazımı alıntılayarak başladım.

***

Defalarca bu köşeye düştüğüm "Bir göç ve göçmen işleri bakanlığı kurmak doğru bir adım olmaz mı?" şeklindeki notlarıma göz atıyorum...
Ama devletin konu hakkındaki ketum tavrının, akademik camianın göçmen meselesine ilgisizliğinin yanına son birkaç haftadır "çalışılmış" provokasyonların iyice artışını da katınca...
Tadım kaçıyor.
Belki yanılıyorum.
Ne yalan söyleyeyim...
İçimde tarifi zor, öznesi bulanık bir kırgınlık büyüyor.

***

Göçmen meselesi devletlerin kolayca ayağına dolanabilen, kitleleri huzursuzluğa sevk etmek için manivela gibi kullanılabilen bir problem yumağı...
Hele bizim gibi bağımsızlık yürüyüşündeki devletler için.
O halde açıkça ifade edeyim...
Hem devlet, hem de sivil toplum kuruluşları meseleye daha enerjik yaklaşmalılar.
Ancak devletini, ülkesini seven herkes tek tek bu noktada görev sahibidir.
Sosyal medyadaki yalan rüzgârlarına kanmayın!
Kışkırtmalara kapılmayın!
Ama bu yetmez...
Kışkırtıcılara karşı da tavır alın!

***


KARİKO'YU KİM KAPAK YAPAR?
Katalin Kariko kim biliyor musunuz?
Çoğunuzdan gelecek cevabı biliyorum:
"O da kim?" O halde bir soru daha sorayım: mRNA aşılarının geliştirilmesi nedeniyle birilerine Nobel verilecekse, kime verilecek?
Birçok kişi bu soruyu kendinden pek emin biçimde "Uğur Şahin" diye cevaplayacak.
Çünkü medyada sürekli Şahin ve eşini görüyorlar.
Oysa mRNA aşısını üreten diğer firma Moderna'nın CEO'su bile "Nobel, BioNTech'te çalışan Katalin Kariko'ya gitmeli" diyor.
66 yaşında bir biyokimyager Kariko.
Meraklısı Google'lar, ötesini öğrenir.
Tabii Kariko dergilere kapak olmuyor.
Çünkü artık Uğur Şahin gibi "milyarder"ler kapak oluyor.

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