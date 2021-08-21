Oturmuş muhabbet ediyoruz; konu "sevgisini, vaktini, parasını vermekten kaçınıp durmadan almaya ayarlanmış tipler"den açıldı. Sonra dönüp dolaşıp son zamanlarda birçok "inançlı" insanımızın unuttuğu kavrama; "zekât"a geldi. İçimizden biri anlatmaya başladı: "Hocam bir çocukluk arkadaşım var. Atadan, dededen çok zenginler. Fabrika da var, araziler de... Ama hayatı felç. Ne zaman bir araya gelsek, yakınır. Varlığının hayrını da göremiyor. Aile anlaşmazlıkları, vergi borçları, şunlar, bunlar. Dedim ki, malının zekâtını ver. Kızdı. Küstü. Geçen beni arayıp demez mi, 'Ben yaşam koçu oldum!' Yemin ederim hocam, bana kal geldi. Toplumsal ve kişisel manzaramız böylesine yamuk ama medyaya yansımıyor."

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satır aralarınıokuyor musunuz? Tabii globalmedya deyince buna sadece dışarıdakiBatı medyasını değil, içerideki Hürriyet gibi Batı medyasını da katıyorum.Dikkat edin, iki günde ABD rezilliğiniunutturdular. Yine fırsat bu fırsat,genç kuşakların zihnine bir zehir sokmayaçalışıyorlar. Nedir o? Şu cümleyleözetlenebilir:Tilki bunlar. İki büyükdünya savaşının Avrupa 'nın göbeğindeçıktığını bile unutturmuş adamlar...Gençleri, çocukları bunların hipnozundankorumakolmalı.

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Devamlı yazıyorum, yazacağım: Dünyayı futbol ile afyonlamaya hız verdiler. Düz kitleleri en iyi futbol oyalıyor. ("Seviyoruz işte, var mı diyeceğiniz!" diyorlar ya, insanın bazen dili tutuluyor.) Maçlara odaklananların gözü pandemiymiş, küresel ısınmaymış, gıda enflasyonuymuş, hiçbirini görmüyor. Tabii ne oldu? UEFA da hemen bataktaki kulüpleri kurtarmaya girişti.BM açlık diyecek, DSÖ birçok ülke aşıya ulaşamıyor diyecek ama "film" sürecek!.. Dünya bu!.. Habakarsanız, uyutma işini bile beceremiyor, her yıl biraz daha kötü.

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