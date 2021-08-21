Oturmuş muhabbet ediyoruz; konu "sevgisini, vaktini, parasını vermekten kaçınıp durmadan almaya ayarlanmış tipler"den açıldı. Sonra dönüp dolaşıp son zamanlarda birçok "inançlı" insanımızın unuttuğu kavrama; "zekât"a geldi. İçimizden biri anlatmaya başladı: "Hocam bir çocukluk arkadaşım var. Atadan, dededen çok zenginler. Fabrika da var, araziler de... Ama hayatı felç. Ne zaman bir araya gelsek, yakınır. Varlığının hayrını da göremiyor. Aile anlaşmazlıkları, vergi borçları, şunlar, bunlar. Dedim ki, malının zekâtını ver. Kızdı. Küstü. Geçen beni arayıp demez mi, 'Ben yaşam koçu oldum!' Yemin ederim hocam, bana kal geldi. Toplumsal ve kişisel manzaramız böylesine yamuk ama medyaya yansımıyor."
***Global medyada yayılan Afganistan yorumlarının satır aralarını okuyor musunuz? Tabii global medya deyince buna sadece dışarıdaki Batı medyasını değil, içerideki Hürriyet gibi Batı medyasını da katıyorum. Dikkat edin, iki günde ABD rezilliğini unutturdular. Yine fırsat bu fırsat, genç kuşakların zihnine bir zehir sokmaya çalışıyorlar. Nedir o? Şu cümleyle özetlenebilir: "İslam tehlikeli, İslam neredeyse terör ve şiddet de orada..." Tilki bunlar. İki büyük dünya savaşının Avrupa'nın göbeğinde çıktığını bile unutturmuş adamlar... Gençleri, çocukları bunların hipnozundan korumak birinci vazifemiz olmalı.
***Devamlı yazıyorum, yazacağım: Dünyayı futbol ile afyonlamaya hız verdiler. Düz kitleleri en iyi futbol oyalıyor. ("Seviyoruz işte, var mı diyeceğiniz!" diyorlar ya, insanın bazen dili tutuluyor.) Maçlara odaklananların gözü pandemiymiş, küresel ısınmaymış, gıda enflasyonuymuş, hiçbirini görmüyor. Tabii ne oldu? UEFA da hemen bataktaki kulüpleri kurtarmaya girişti. Avrupa'da zor durumdaki kulüpleri ayağa kaldıracak 7 milyar dolarlık bir fon oluşturmuşlar. BM açlık diyecek, DSÖ birçok ülke aşıya ulaşamıyor diyecek ama "film" sürecek!.. Dünya bu!.. Ha bizim futbolumuza bakarsanız, uyutma işini bile beceremiyor, her yıl biraz daha kötü. Belki bunda bir hayır vardır.
***İki yıl sonra sinemaya gittim. Bir Marvel aksiyonu izlemek iyi gelebilir diye düşünmüştüm. Black Widow'u seçtim. Olağanüstü iyi bir girişi var filmin. Sırf o bölümü izleyip çıkabilirsiniz de... Ama o zaman Scarlett Johansson'un yaş aldıkça farklı ve derin bir güzelliğe kavuştuğunu göremeyeceksiniz.