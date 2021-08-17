Birazdan okuyacağınız satırlar...

Küreselcilerin "tek bir dünya dini" çalışmalarının bir parçası sanki...

Yerkürenin yok olup sadece "seçilmişler"in geriye kalacağı kıyamet için "küresel ısınma"ya bel bağlayan yeni tip çevrecilerin elinden çıkmış da olabilir...

Hatta Ertuğrul Özkök gibi yıllardır "dünyanın geleceği herkesin istediğine inandığı lego dinlerde" diyenler kaleme almıştır, diye de düşünebilirsiniz...

Ama değil...

500 yıl önce gün yüzüne çıkmış pek meşhur bir kitaptan...

Thomas More'un Ütopya'sından...

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Şöyle yazmış More...

"Dünyayı yaratan ve yürüten bir yüce varlık vardır. Bu varlığın adı Ütopyalıların dilinde Mitra'dır. Ne var ki, Mitra herkes için aynı değildir ama Tanrı'ya verdikleri biçim ne olursa olsun, herkesin bu biçim altında tapındığı yüce tabiattır."

Yeni kuşak dizilerden, PC oyunlarından, Hollywood işi felaket ve bilim kurgu filmlerinden tanıdık geldi mi?

Thomas More, "Ütopya" adlı hayali bir adada geçen romanını 1516'da yayımlamıştı.

Kitabın ve hayalinin adı, bir söz sanatına dayanıyor aslında. Çünkü "ütopya" hem olmayan bir yer demek, hem de "iyi yer" demek...

Ama ben dikkatinizi Mitra dinine çekmek istedim.

Ne zaman ütopyalar kurulmaya kalkışılsa masaya getiriliveren bir dine...

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Belki, geçenlerde gazetelerdeki küçük haberlerin arasından "Diyarbakır'da özel izinle ziyaret edilen gizli Mitra tapınağı" başlıklarını fark etmişsinizdir.

Belki Rothschild ve Rockefeller ailelerinin 3. kuşaklarının ve BM yetkililerinin ve diplomatların bu tapınağı ziyarete geldiklerini de okumuşsunuzdur.

Belki "Dünyanın gözü Diyarbakır'daki arkeolojik kazılarda" başlığı dikkatinizi çekmiştir.

O zaman "Mitra da neyin nesiymiş?" diye düşündünüz mü?

Düşünmeli, okuyup araştırmalısınız.

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