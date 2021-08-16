Genç okurum şöyle yazmış...

"Haşmet abi, dedemi ziyarete köye gittim, iki gün kaldım. Gördüm ki, hem akrabalarımın, hem de müdavimlerinin yaşları 70 üstü olduğu köy kahvesinin gündemi sosyal medya gündemiyle bire bir aynı...

Niye bu gerçek görmezden geliniyor, niye hükümet sosyal medyayı küçümsüyor, anlayamıyorum.

Sosyal medyayı ciddiye almazsak, yalanla mücadele çok zor."

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Bu türden sorulara cevabımçok netti."Seçim sandığı tercihleriyle güncel dedikodular arasındaki fark her kesimden siyasetçiyi sosyal medyayı da küçümsemeye itiyor" diyordum.Sosyal medya da güncel dedikodu kıvamındaydı çünkü.Konuşan çoktu ama inanan yoktu.Sosyal medyada haber aktarımında palavracılık ve abartma hep vardı amaın manipülasyonu henüz devreye girmemişti.Artık "siyaset kesimi, hükümet, devlet niye sosyal medyayı hafife alıyor?" diye sorulduğunda...Susuyorum.Ya da dürüstçe,diyorum.Çünkü anlaşılacak şey değil.sosyal medyayabakışımızın değişmesigerektiğini anlayamadıysak...Orman yangınları sırasında bile uyanamadıysak...Ne zaman?

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Alın işte!Bu yalan sel felaketinin hemen ardından sosyyal medyaya salındı.Aklı selim kişiler tam bir buçuk günü "gerçek değildir, bu yine malum algı operasyonudur" diyerek geçirdiler ama kaç aklı selim kişi kaldı?Yetkililer nihayet üçüncü gün "diyorlar.Fakat sosyal medyada asıl olan görüntüdür.Görüntü nerede, görüntü?Çıplak gözle görüntü dördüncü gün bir YouTuber olan Adem Metan'dan geliyor;anlaşılıyor.

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Alın Afgan haberlerini...Nasıl ciddi bir iletişim sorunu olduğunu, sosyal medyayı gerekirse hukuki/ cezai müeyyideleriyle ciddiye almak gerektiğinianlayabilirsiniz.Ama arsızca ortalığı doldurdular.DahasıYetkililer ise bu gerçekleri ifade etmekte ne kadarlar...

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Yerim kalmadı...O yüzden burada keseyim...Aslında sokaktaki insan biliyor...Oradaki dünyayı hafife alan yanılır.