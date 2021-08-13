Her darbeyi gördük, yaşadık.

Kökü dışarıda, içeride pek lafta milli darbeler...

Tanklı toplu, modern, postmodern darbeler...

Yarı darbesi girişimler, muhtıralar, vd.

Biliyoruz, tecrübeliyiz.

Ama global (ve globalist) darbeler tecrübemiz yoktu...

Oluyor, olacak, onu da öğreniyoruz, öğreneceğiz.

Çünkü yerküre, küresel (global) darbeler çağına girdi.

***

Öyle de yapıyor zaten.Önce hükümetler sarsılıyor bu yolla, sonra devletler sarsılacak.Neden?Çünkü duruma uyanmakta zorluk çekiyorlar.

***

Ardındanpatırtısı geliyor, geldi bile.Çarşamba günü bir büyük gazetemizdeki 20 manşetin 16'sı bu gelişle ilgiliydi.Biliyoruz, darbeler manşetlerle hazırlanır; şimdi buna sosyal medya "tag"ları eklendi.Yalnız günümüz siyaseti değil, mevcut yaşam tarzları da silindir gibi ezilecek bu "darbe"nin altında.İnançlar, dinler, gelenekler un ufak edilecek...

***

20. yüzyıl "global/globalist darbe" dersini hiç çalışmamıştı.21. yüzyılın ilk çeyreği çok sert bir imtihanla kapanıyor.Marketten beyaz peynir alırken ödediğin parayla başlayan ders, birkaç yıl içinde "protein kaynağı un kurdu" alırken tamamlanacak.

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Ulusal direnişlerin kaderi nasıl belirlenecek?

Bir şansı var mı ulus devletlerin?

Var ama...

Küresel sorunların çözümünü küreselci ekiplerin elinden almak şartıyla...

Zor.

Haklısınız.

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NOT DEFTERİ

İki resim arasındaki 7 farkı bulun diyen bulmacaları bilir misiniz? Farkı en hızlı bulanın en dikkatli seçildiği o garabet bulmacaların, çocuk aklımıza ve kalbimize düzenlenen en büyük suikastlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kim bilir kaç çocuk o bulmacalar yüzünden, gözleri kocaman benzerlikleri değil de kıyıda köşede kalmış, önemsiz farklılıkları görmek üzere keskinleşmiş büyüklere dönüştü. (İZDİHAM dergisinin son sayısındaki Dilek Kartal metinlerinden biri: Performans)