Her darbeyi gördük, yaşadık.
Kökü dışarıda, içeride pek lafta milli darbeler...
Tanklı toplu, modern, postmodern darbeler...
Yarı darbesi girişimler, muhtıralar, vd.
Biliyoruz, tecrübeliyiz.
Ama global (ve globalist) darbeler tecrübemiz yoktu...
Oluyor, olacak, onu da öğreniyoruz, öğreneceğiz.
Çünkü yerküre, küresel (global) darbeler çağına girdi.
***Dünyaya virüs girdi, hiç şüpheniz olmasın, siyasi darbe olarak çıkacak...
***Ardından "küresel ısınma" patırtısı geliyor, geldi bile.
***20. yüzyıl "global/globalist darbe" dersini hiç çalışmamıştı.
***
Ulusal direnişlerin kaderi nasıl belirlenecek?
Bir şansı var mı ulus devletlerin?
Var ama...
Küresel sorunların çözümünü küreselci ekiplerin elinden almak şartıyla...
Zor.
Haklısınız.
***
NOT DEFTERİ
İki resim arasındaki 7 farkı bulun diyen bulmacaları bilir misiniz? Farkı en hızlı bulanın en dikkatli seçildiği o garabet bulmacaların, çocuk aklımıza ve kalbimize düzenlenen en büyük suikastlardan biri olduğunu düşünüyorum. Kim bilir kaç çocuk o bulmacalar yüzünden, gözleri kocaman benzerlikleri değil de kıyıda köşede kalmış, önemsiz farklılıkları görmek üzere keskinleşmiş büyüklere dönüştü. (İZDİHAM dergisinin son sayısındaki Dilek Kartal metinlerinden biri: Performans)