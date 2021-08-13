Video Haber Haşmet Babaoğlu | Global darbe yapıldı, farkında mısınız?

Haşmet Babaoğlu | Global darbe yapıldı, farkında mısınız?

Haşmet Babaoğlu | Global darbe yapıldı, farkında mısınız?
13.08.2021 | 15:05

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Haşmet Babaoğlu'nun 13.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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