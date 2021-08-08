Bir çağ yangınındayız, kesin. Ama nasıl geldik buraya?

Göz göre göre mi?

Hiç beklenmedik biçimde mi?

Yoksa salgından küresel ısınma patırtısına kadar her şey çok önceden belirlenmiş miydi?

Bilimi, dünyayı, global ekonomi ve siyaseti "bilen"ler başımıza gelecekleri de biliyor muydu?

Zihnimizde bu sorular uçuşup duruyor değil mi?

Ya cevaplar?

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Son günlerde sık sık dijital ortamda aldığım eski notları ve belgeleri gözden geçiriyorum.Bilgisayarın çekmecelerini karıştırmak gibi bir şey..."Çekmece"den çıkanlarla bugün yazılıp çizilenleri karşılaştırınca insan bir tuhaf oluyor.Son zamanlarda Batı medyasıtartışıyor. Rees,modern tıbbın gelişmelerini ve insan ömrününuzamasındaki katkısını fazla büyütmemekgerektiğini, bu gelişmelerin birnoktasına doğru gittiğini söylemişti.Rees'e göre "böyle bir biyoterör çok kısa bir süre içinde bir milyon insanın ölümüne yol açabilecekti."Katıldığı panellerde ona çok saygı duyan dinleyiciler bile bu sözlerine gülmüş, burun kıvırmıştı.Şimdi Rees'in tarih bile verdiği hatırlanıyor...

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Baktım, 2018 Eylül'ünün başında dış basında çıkan küçük bir haberin görselini de saklamışım.havaalanlarındaaniden başka bir piste çekilip yolcularkarantinaya alınmış.Yolculara tıbbi testler yapılmış, ortalık biraz karışmış, bazı yolcular itiraz etmiş.Sonra yalandan "rutin bir tarama" denilip bir saatlik karantinalar kaldırılmış.Sonra kimse pek üzerinde durmamışBir iki yorumcu "mültecilerle ilgili bir uygulamanın hazırlık çalışması" olarak görmüş.Üç yıl önceye dönüp bakın ve söyleyin bana...

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Olaydan kalkarak kaleme aldığımbaşlıklı bir yazım'de bu köşede çıkmıştı.Şimdi okuduğumda ürperiyorum.Yazımın girişinde şöyle demişim..."Hazırlanmalıyız...Dünya öyle boş bırakmaya gelmiyor artık!Kimse oyunun dışında kalamıyor.Hakkında donanımlı olmamız gerekenvar.Meselagibi kavramlar..."