Haşmet Babaoğlu

14 Ağustos 2021

Cumartesi notları: Artık sınıfı geçmek gerek!

Tamam artık! Bütün ziller çalıyor, vakit geldi...Ders, dediğimiz bir kez, bilemedin bir daha alınır, sonra sınıfı geçmek gerek. Yanidikkat ederekaşamasına geçmeye mecburuz. Felaketler, acımasız öğretmenlerdir.

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Evet! Doğru fark ettiniz.Bu ayrım meselenin fay hatlarını fark etmek için hayati önemde... Kent, ipini koparmış bir iktisadın ürünü. Dağ başındaki kasabaları, hatta köyleri bile "kentleştiren" bir iktisat! Banka, beton, kredi, sürekli yenilenen araba, kutu kutu evler, kalabalık caddeler, gösterişli pazar yerleri, gizlenen çürük temel...

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Bir yandan da sosyal/siyasal tatbikatlar, provalar yapılıyor. Mesela bilmem farkında mıyız; pek yakındaproblemiyle karşı karşıya kalabiliriz. Provasını birkaç kez yaptılar.

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Öteden beri olimpiyatların ve olimpik rekabetin karanlık yönlerini vurguladığımda bana kızarlar. Anlarım. Çünkü her yanı acımasız bir yarışa çevrilmiş şu dünyada Olimpiyatlar hiç değilse ödülleri gönül çalan, yalan da olsa idealleriyle kandırabilen bir sportif etkinlik...Niye peki? Afyonu bol olsun diye... Pandemiymiş, küresel ısınmaymış derken kitleleri iyi uyutsun diye... Transfer haberlerine bakıp da çıldırmamak elde değil!

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Edebiyatla aramın açıldığı bir dönemdeyim. Fakat bu arada "yazarlık dikkati"ni ilginç bulduğum'ınromanını bitirdim. Başlarda temposu düşük ama sonra görüyorsunuz ki, binlerce yıl boyunca kuşaktan kuşağa aktarılan bir inanç düğümüne (arketip) bağlanan gerilimli bir olay örgüsü var romanda... Bana kalırsa, meraklısının çok daha iddialı fakat benzer hatlar taşıyankitabı (Schrödinger'in Kedisi-2) ile art arda okumalı...