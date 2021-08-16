Haşmet Babaoğlu | Anlaşılır gibi değil...
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OTOMATİK OYNAT
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Haşmet Babaoğlu | Anlaşılır gibi değil... 16.08.2021 | 13:39
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Engin Ardıç | Kızı öldürdüler 16.08.2021 | 13:37
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MSB'den son dakika açıklaması "Hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." 16.08.2021 | 12:46
01:16
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Küllerinden yeniden yeşerteceğiz” 16.08.2021 | 12:44
02:26
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FETÖ’cüler tekne ile kaçarken yakalandı | Video 16.08.2021 | 10:45
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Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı 16.08.2021 | 08:40
00:39
Manisa'da kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla göğsünden yaralandı 16.08.2021 | 08:40
02:29
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Kastamonu Bozkurt'a seyyar köprü kuruluyor 15.08.2021 | 15:55
14:09
"Babur" denizle buluşuyor. Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 15.08.2021 | 15:19
02:17
Bakan Akar sınır hattında Başkan Erdoğan ile telefonda görüştü | Video 15.08.2021 | 11:52
03:33
Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile görüştü | Video 15.08.2021 | 11:16
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Haşmet Babaoğlu'nun 16.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...