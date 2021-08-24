Hatırlıyor musunuz?
Böyle başlayınca tabii...
Soracak ne çok şey var.
Unutuyoruz, unutturuluyoruz çünkü...
Mesela...
2018 Davos toplantısının ardından (G7'nin devlet başkanlarının bulunduğu zirveydi, bunu da not edelim!) Cüneyd Zapsu'nun söylediklerini hatırlıyor musunuz?
"Bundan sonraki kuşaklarda insanların bağımsız olarak yaşayamayacakları çıktı ortaya... Anladım ki, küçük bir elit tabaka yönetecek insanları... Bağımsız düşünebilen son nesil olabiliriz."
Hatırladıysanız...
Merak ediyorum...
Üzerinden sadece üç yıl geçtikten sonra bu sözler sizde birtakım çağrışımlara yol açmaya başladı mı?
***
Neyse canım!..
Hep böyle şeyler mi konuşacağız?
Mesela "Takıma iki kanat oyuncusu. bir de santrfor gerek"
konusu
var çünkü...
Ben de gazetede okudum.
Böyle ne güzel oyalanıyor insan...
Böyle ne güzel uyuyor kitleler...
Gün gelecek...
Altıncı, belki yedinci doz aşını olmuş TV karşısına geçmişsin..
Ne oluyor bu dünyaya diye sormuyorsun...
Çünkü daha önemli bir mesele var; hakem penaltıyı niye çalmadı?
***
Tamam da...
Benim de zihnim durmaz ki!
Mesela bu ayın başlarıydı...
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ne acayip bir açıklama yaptı öyle, gördünüz mü?
Rusya, Sibirya'da beş büyük şehir kuruyormuş, her biri ortalama 500 bin kişilik nüfusa sahip ve bilimsel araştırma merkezleri çevresinde yapılanan şehirler...
Şoygu, Rusya'nın yeni bir başkent ihtiyacına da vurgu yaptı ve yeni başkentin Asya'da kurulmasının daha doğru olacağını
ima etti.
Niye acaba? Neden şimdi?
Zihnimizi kurcalamasın mı şimdi bu soru?
İlahi Haşmet!
Bizim pek meşhur ucuzluk marketlerimizde giderek boşalan rafların tuhaflığı
zihnimizi kurcalamıyor da,
Şoygu'nun ne dediği mi kurcalayacak?
***
2018'de yapılan Davos toplantısına dönüp yazıyı onunla kapatalım mı?
Yuval Noah Hariri
o toplantıda demişti ki...
"21. yüzyılın kalan bölümünde 'veri'
yi kontrol edenler hayatı da kontrol edecekler. 'Hack' edilen tek şeyin bilgisayarlar olduğunu sanmak büyük yanılgı.
Asıl hedef bedenlerimiz ve zihnimiz. Tarih boyunca 'insan'ı ele geçirecek (hack'leyecek) veri ve cihazlara sahip değildik. Oysa şimdi bu imkân var. En büyük çelişki ve sıkıntıları sağlık alanında yaşayacağız."