Hatırlıyor musunuz?

Böyle başlayınca tabii...

Soracak ne çok şey var.

Unutuyoruz, unutturuluyoruz çünkü...

Mesela...

2018 Davos toplantısının ardından (G7'nin devlet başkanlarının bulunduğu zirveydi, bunu da not edelim!) Cüneyd Zapsu'nun söylediklerini hatırlıyor musunuz?

"Bundan sonraki kuşaklarda insanların bağımsız olarak yaşayamayacakları çıktı ortaya... Anladım ki, küçük bir elit tabaka yönetecek insanları... Bağımsız düşünebilen son nesil olabiliriz."

Hatırladıysanız...

Merak ediyorum...

Üzerinden sadece üç yıl geçtikten sonra bu sözler sizde birtakım çağrışımlara yol açmaya başladı mı?

***

Neyse canım!..Hep böyle şeyler mi konuşacağız?Meselakonusuvar çünkü...Ben de gazetede okudum.Böyle ne güzel oyalanıyor insan...Böyle ne güzel uyuyor kitleler...Gün gelecek...Ne oluyor bu dünyaya diye sormuyorsun...Çünkü daha önemli bir mesele var;

***

Tamam da...Benim de zihnim durmaz ki!Mesela bu ayın başlarıydı...Rusya, Sibirya'da beş büyük şehir kuruyormuş, her biri ortalama 500 bin kişilik nüfusa sahip ve bilimsel araştırma merkezleri çevresinde yapılanan şehirler...Şoygu,ima etti.Niye acaba? Neden şimdi?Zihnimizi kurcalamasın mı şimdi bu soru?İlahi Haşmet!zihnimizi kurcalamıyor da,Şoygu'nun ne dediği mi kurcalayacak?

***

2018'de yapılan Davos toplantısına dönüp yazıyı onunla kapatalım mı?o toplantıda demişti ki..."21. yüzyılın kalan bölümündeyi kontrol edenler hayatı da kontrol edecekler.Asıl hedef bedenlerimiz ve zihnimiz. Tarih boyunca 'insan'ı ele geçirecek (hack'leyecek) veri ve cihazlara sahip değildik. Oysa şimdi bu imkân var. En büyük çelişki ve sıkıntıları sağlık alanında yaşayacağız."