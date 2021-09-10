11 Eylül 2001 denilince aklımıza hep olayın arkasındaki karanlık noktalar geliyor...

O günden bugüne (pek çoğunda hakikat parçaları bulunan) tonla komplo teorisi zihnimizi kurcalayıp durdu.

Peki biz sıradan insanların zihinlerinin bu olayın ardından bir "oyun hamuru"na çevrilip sürekli yoğrulduğunun farkında mıyız?

Hegemon Batı tarafından kemikleştirilen "potansiyel terörist olarak Müslüman" imgesinin 20 yıl boyunca dünyayı avucunda tutmasını yeterince konuşabildik mi? Hayır!

Ama biliyoruz; Batı burada öyle bir maden buldu ki, kullandıkça kullandı.

El Kaide'nin tükendiği yerde DEAŞ'ın tezahür etmesi boşuna değildi.

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Madalyonun diğer yüzünde de garip şeyler oldu.Mesela soru şu:Resmi açıklamalara bakılırsa, sadece 6 kişi...Biliyor musunuz ki, olayın hemen ardından bütün Polonya 'yı bir heyecan dalgası sarmıştı.Birileri bir haber üfürmüştü veinanılıyordu.Bir buçuk hafta sonra gerçek rakam açıklanınca, insanlar ciddi bir hayal kırıklığı yaşadılar.Toplumbilimci, düşünür Renata Salecl bunu şöyle anlatıyor:

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Gerçekten de 11 Eylül 2001 bir milattı...Sadece ABD 'nin hemen bir hafta sonra hayata geçirdiği yeni yayılmacı strateji açısından değerlendirmemek gerek bunu...Bir milattı.Çünkü Batı ilein arasına derin bir yarık açmıştı."Üçüncü dünya"yı bitirmiş,çizgisini çekivermişti. New York şehrine odaklanan gözler kısa süre içinde Afganistan 'a yöneltilmiş, çöken binaların imgesinin ABD'yi de çökertmesine izin verilmemişti.ABD, Afganistan'dan çıkıyor, çekiliyor, bazılarına göre kaçıyor.Ama gözler yine Afganistan'a döndürüldü, Taliban'a bakıyorlar, Washington 'da dönen dolaplara değil.

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