Yabancı madde...

Futbol sahasına atılan şişe, fişek, ayakkabı falan değil, söz edilmiyor.

Hakikaten "yabancı" sayılan bir madde kastediliyor.

Nerede?

Onu Japonlar açıklasın...

"Başkent Tokyo ve Kyoto'da uygulanan Pfizer-BioNTech üretimi mRNA aşılarının tüplerinde yabancı maddeye rastlandı. Tüpler analiz için firmaya gönderildi."

Malum, daha yakın zamanda da Moderna üretimi 1 milyon dozdan fazla aşı aynı gerekçeyle toplatılmıştı ve burada yazmıştım.

İyi de dünyanın umurunda değil.

Medya mı?

Minicik haberlerle geçiştiriyor.

Tuhaf mı?

Tuhaf elbette.

Çünkü bir baş ağrısı ilacında olsaydı yabancı madde, dünya çoktan ayağa kalkmıştı.

***

Yani ansiklopedik bir dille söyleyecek olursam, "sanıldığının tersine çok nemli ve ılıman bir karasal iklime sahip, kışları uzun, yazları kısa" olan Kanada'nın beş eyaleti bu yıl kavruldu.Sonuç?Kuraklık.Ve tarlaları işgal eden çekirgeler.Yanlış okumadınız: Kanada'da kuraklık.Ama bundan sonra rastlayacaksınız...Çünkü Kanada, dünyanın en büyük buğday üreticisi ülkelerinden ve dünya buğday fiyatı grafiği roket gibi yükselmekte...Yanive gözlerimizi marketlerden daha ileriye yöneltirsek, tıpkı bizdeki kuraklık gibi Kanada'daki kuraklıkla da hesaplaşmak zorunda kalacağız.Olup biten tuhaf mı?Tuhaf elbette.Ama ne olur?Olayıya bağlayıp gelecek senelerdeki rekoltelere bakarız.

***

toplam sayısı 3 milyonayakın...Yüzde 90'ı iki doz aşısını yaptırmış.Yani aşı zorunluluğuna karşı olan ve dozlarını tamamlamayan sağlık çalışanlarının oranı yüzde on.Bu kişilerin işlerinden uzaklaştırılmaya ve ödemeleri askıya alınmaya başlandı.Sendikalar bu durumun bazı hastanelerde servislerin kapanmasına yol açabileceğini ve durumun alarm vermeye başladığını söylediler.Tuhaf mı?Tuhaf elbette.Peki o halde gerçekte ne yaşanıyor dünyada?Bir türlü bilemiyoruz.