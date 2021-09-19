"Bir oyun oynuyorlar.

Oynamıyormuş gibi yapma oyunu.

Oyunlarını gördüğümü belli edersem onlara, kuralları bozmuş olurum, o zaman cezalandırırlar beni.

Onların oyununu oynamaktan başka çarem yok, oyunu gördüğümü görmeme oyunu."

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Yukarıdaki satırları okudunuz ve nutkunuz tutuldu değil mi?Şöyle bir sarsıldığınıza eminim.Ne çok şey anlatıyor, anlamak isteyene!..Anti-psikiyatri akımının babası, varoluşçu psikoterapinin öncü isimlerinden, İskoç psikiyatr, düşünür ve şair'ini (Knots) işte bu notla başlıyor.

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Benim hayatımda çok özel bir yeri var Laing'in.1970'lerin sonlarına doğruydu...Kafası siyasetle darmadağın bir öğrenci olarakkitapları karşıma çıkmıştı.İçimden bir ses "Bütün harçlığını dök, al bunları" dedi.Defterler doldurdum satır satır ve yalan yanlış çevirilerle onun sözlerinden oluşan...Zamanın ruhu işte,gibi laflarına bayılıyordum.Birkaç yıl sonra o günlerin özel hayatımı, yakın çevremi ve entelektüel faaliyetimi belirleyeceğini nereden bilebilirdim. (Medyamızda Laing'in 1989'daki ölümünün hemen ardından çıkan tek makaleyi yazmak da bana nasip oldu.)

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Neyse, kendimi anlatmayacağım...e vurgu yapmak istiyorum.Kâğıda dökülmüş düğüm düğüm hallerimize...Bunlara Laing'in "şiirleri" diyenler de çıktı ki haksız sayılmazlardı.Geçen gün Metis'ten çıkan 2019 tarihli Türkçe baskısını kitapçıda görünce aldım ve yine elimden düşüremedim.İnsan mesela şu satırları okuyunca donup kalmaz mı?Ya da şuna ne demeli?

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Laing'inbugün hangi sorumuzacevap olabilir derseniz, "Hiç üzerindedurmayın, geçin" derim.Ama hayatlarımız ortada işte!Mesela şu...

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Tamam, nihayetinde bir pazar yazısı bu...Kesiyorum uzatmadan...Zaten ne diyordukitabında Laing?