Belki bininci kez ve yine Celal Şengör yoluyla idrak ediyoruz ki, ne halt ettiğiniz, ne kadar cıvıdığınız falan önemli değil, kim olduğunuz önemli... Mesela Şengör'seniz, belli bir çevre size her türlü hakkı tanıyor ve siz de şımardıkça şımarıyorsunuz. Kimse de "Yeter artık, bu adamı görmek istemiyoruz" demiyor. Neden? Çünkü bakış açımızı hâlâ sosyal/sınıfsal ayrımlar kontrol ediyor. Popüler kültür, TV'ler ve sosyal medya fenomenleri bu ayrımcılığı pekiştiriyor. Bazı kesimler ve bazı kimlikler için her türlü saldırganlık, gevşeklik, terbiyesizlik bir tür imtiyaz ne yazık ki!.. Benim gibi bu gerçeği vurgulayanlar da "tatsız tipler"den sayılıyor.

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Nüfusun yarısındanfazlasının aşılanmasıylatoplumsal bağışıklık sağlanacakdediniz. Olmadı!.. Sosyalmedyanın BioNTech pazarlamacısıbir uzman var; ogeçen bahardadiyordu. Olmadı!..Üçüncü doz bitirir, dediniz.Hepsinide bilime dayandırdınız. Birdürüst olun da itiraf edin:Bilime de yazık ettiniz!

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Çok uzun bir aradan sonrageçen hafta... Vah vah! İş çıkış saatindeinanılır gibi değildi. Sordum. 45 dakika gecikmiş otobüs hatları vardı. Caddenin malumtayfası ise durakların önünden geçerken önce şaşkın biçimde bakıyor, sonra hiçbir tuhaflık yokmuş havasına bürünüp ilerliyorlar. Duraklarda kimler mi var? Tabii ki oradaki sağlık klinikleri ve benzeri işyerlerinde çalışanlar...

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Unamuno muydu söyleyen?

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