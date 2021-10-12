Artık biliyoruz, dünyanın hızı baş döndürücü.

Dışarıdan bakanı sersemleten bir hız.

İçeride yaşayan o hızla bariyerlere bindirirse şaşmamalı...

Ve tabii şu da unutulmamalı...

Bu hız öyle bir rüzgâr oluşturuyor ki...

İmajlar ve mesajlar havada uçuşurken gerçekler gözden kaçıyor.

***

Geçen ayın ortalarındagibi geliyorbana. Katar Emiri Tamim , Suudi Veliaht Prensi Bin Selman ve BAE Güvenlik Şefi Şeyh Tahnun 'un üzerlerinde şortları ve yüzlerinde devasa gülümsemeleriyle verdikleri poz hani...Şortlar önemli..." hal, tatil havası vemesajı yabana atılır gibi değil...Oysa daha birkaç yıl önce kanlı bıçaklı olmuşlardı.Peki onlara buveren kim, hangi güç?Kime/neye karşı birleştiler? Körfez 'de tarihsel etkisi çok yüksek olan'ın o fotoğrafa etkisini sormadık mesela...Sormalıyız.

***

İmaj deyince...Bazen işi iyice paranoyaklığa vurup şöyle düşünüyorum...Tarak görmemiş saçları sürekli gözlerini kapatan ve kamuoyunun karşısına hep uykusunu alamamış gibi çıkan biri boşunaye çıkartılmamıştır herhalde...Ve işe bakın! Birleşik Krallık açık açık eski emperyal günlerine dönmeyi planlarken içeride büyük sıkıntılar yaşamaya başladı.Sahne böyleyse, kuliste neler oluyor acaba?Doğrudan ülkenin içinde birileri Johnson ve ekibinemesajı mı veriyor?

***

Angela Merkel nerede?

Giderayak İsrail'de...

"Avrupa'nın son yıllardaki tek hakiki lideri" imajını yıllar boyu tepe tepe istismar eden Merkel, kendi siyasi tarihini hem ülkesine hem de Avrupa'ya şu mesajı vererek kapatıyor...

"İsrail'in bekası söz konusuysa Almanya tarafsız değildir." Peki, "Bunlar bir ziyaret sırasında edilmiş diplomatik laflar" deyip geçmeli mi?

Anlayacağınız...

Kulis çok hareketli...

Eski sahne yıkılacak, yenisi kuruluncaya kadar emniyet kemerlerini sıkı bağlamalı...

***



NOT DEFTERİ

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı ülkesinin en küçük parçası üzerinde kurulmuştur. Elden çıkarılan parçalar hangi toplum yapısındaysa, elde kalan da o yapıdadır. (KEMAL TAHİR / İsmet Bozdağ- Kemal Tahir'in Sohbetleri)