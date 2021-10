Önce "sağlıklı yaşam" dedikleri şeyin kendi elimizde olduğuna inandırdılar bizleri. Şu vitamini, bu takviye besini al, şu kadar adım yürü, bu kadar kalori harca, gemisini kurtaran kaptansın sen, dediler hepimize... Çılgınlığa dönmüştü sağlık iştahı! Sonra bir tokat geldi, yıktı hepimizi... Sağlık öyle bir şey değilmiş, bir virüs herkesi yere serebilirmiş, herkes birbirinin sağlığından sorumluymuş hikâyesine dönüldü. O da bir çılgınlık kıvamında... Durup bir bakın! Etle ilişkimize de aynı model uygulanmadı mı? Normal olmayan bir et şehveti uyandırıldı, popüler kültür yoluyla. "Bir yiyecek olarak et"in yerini şehvetle okşanan et(!) aldı ve herkes garip biçimde bunu normal karşıladı. Şimdi de diyorlar ki, et yemeyi bırak!.. Yani hikâye örgüsü hep aynı. Bizimle dalga geçiyorlar sanki, hem de çok fena! Normal olanla anormal olanı ayırt edebilme becerisini kaybedenlerin acı kaderi...

***

Geçen gün İngiliz Independent gazetesi haberi şöyle verdi:Kıtlığın iklim değişikliğine inandırmak için çıkartıldığına inanmama ramak kaldı. Şimdilik gülüyorum.

***

Yalanlar duymak istediğiniz gibiyse, hakikati görmek iyice zorlaşır.

***

sürekli 2021 sonbaharında normale dönmeye başlayacağımızı söylüyordu. Şu sıralarda "Her şey yeni başlıyor, aşımızın yeni versiyonunu kışın piyasaya sürebiliriz" demeye başladı. Ama şu çok garip: Şahin'in bu açıklamaları karşısında devletlerin kılları oynamıyor.

***

DSÖ'ye göreHer yıl sadece 750 bin insanınçok uzun çalışma saatleri nedeniylehayatından olduğu söyleniyor. Ölümdenince akıllara Kovid veya enfeksiyonhastalıkları falan gelmesi ne kadaryanlış, anlıyorsunuz değil mi? Efendim!Anlamıyor musunuz?

***

Her kitapçıdan dörder beşerkitapla çıkıyorum. Malum, odaklanmabecerim pandemiyle birlikte neredeysesıfırlanmıştı, bir türlü düzelmiyor.Kitaplarımı aldığım gibi açık havayaçıkıyorum.