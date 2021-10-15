Geldik mi yine aynı yere...
Aynı haritaya...
2006'da Pentagon'a sunulan ve ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan "Yeni yüzyılda yeni Ortadoğu" planına dönüp dolaşıp geri gelindi mi?
***Hani zamanın ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın "Elbette bugünün sınırları değişecek" diyerek hazırlattığı haritada ne vardı?
***Geçen yıllar boyunca, bu haritadan çok söz ettim...
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Lübnan konusunu açmayayım hiç...
Farkındasınızdır, bir ülke elektriksiz, susuz, parasız, hükümetsiz bırakılarak ağır ağır yok ediliyor.
Malum haritada Suudi Arabistan'a çizilen yol da ayrıca ilginç.
Eğer 2006 perspektifi işliyorsa, Riyad rejimi bugünkü topraklarının doğusuna razı olacak.
Mekke ve Medine ise uluslararası bir konsorsiyumun gözetiminde ayrı bir devlet olacak.
Bakalım...
Yaşayıp göreceğiz...
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NOT DEFTERİ
İnsanda, aynı insan tarafından biri istiklâline kavuşturulacak, öbürü de zindana tıkılacak iki zıt hüviyet vardır: Ruh ve nefs... Ruh, hürriyeti hakikate esir olmakla bulur. Nefs ise onu her istediğini yapmak mânasına alır. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / İdeolocya Örgüsü)