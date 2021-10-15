Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Haşmet Babaoğlu Planları hiç değişmedi
HAŞMET BABAOĞLU
15 Ekim 2021, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Planları hiç değişmedi

Geldik mi yine aynı yere...
Aynı haritaya...
2006'da Pentagon'a sunulan ve ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan "Yeni yüzyılda yeni Ortadoğu" planına dönüp dolaşıp geri gelindi mi?

***

Hani zamanın ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın "Elbette bugünün sınırları değişecek" diyerek hazırlattığı haritada ne vardı?
Suriye üç parçaydı...
Daha doğrusu, ülkenin kuzeyi kopmuş, orada büyük bir Kürdistan kurulmuştu.
Geriye kalan Suriye'de bir Rus egemenlik alanı ayrılmış ve Şam rejimi devam ediyordu.
Irak üç parçaydı.
Kuzey'de Kürtler, ortada Sünniler, güneyde Şiiler ayrı bir devletti.
Aynı yıl Rice, Tel Aviv'de (buraya dikkat!) "Yeni Ortadoğu projesi Lübnan'dan başlayacak" demişti.

***

Geçen yıllar boyunca, bu haritadan çok söz ettim...
Niye?
Çünkü hegemon devletler sabırlıdır...
Hesap kitap yapar, çıkarlarını plana döker ve planın yürüyeceği zamanı sabırla beklerler.
Biz sabırsız ve unutkanız.
O yüzden bu haritayı biz de unutmayalım istedim.
Biden'ın açık açık Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ortaya koydu ki, ABD malum haritayı ve planı terk etmemiş.
Belli ki, kuzey Suriye (Bir ABD mandası olarak) PYD'ye bırakılacak ve (BAE'nin öncülüğünde) Şam rejimi restore edilecek.
Birincisi, bu gidişat bizim için ciddi bir güvenlik sorunu ve askeri müdahale gerekçesi...
İkincisi, ABD'yle ilişkilerimizin kökten değişimine açılan bir kapı...

***

Lübnan konusunu açmayayım hiç...
Farkındasınızdır, bir ülke elektriksiz, susuz, parasız, hükümetsiz bırakılarak ağır ağır yok ediliyor.
Malum haritada Suudi Arabistan'a çizilen yol da ayrıca ilginç.
Eğer 2006 perspektifi işliyorsa, Riyad rejimi bugünkü topraklarının doğusuna razı olacak.
Mekke ve Medine ise uluslararası bir konsorsiyumun gözetiminde ayrı bir devlet olacak.
Bakalım...
Yaşayıp göreceğiz...

***


NOT DEFTERİ
İnsanda, aynı insan tarafından biri istiklâline kavuşturulacak, öbürü de zindana tıkılacak iki zıt hüviyet vardır: Ruh ve nefs... Ruh, hürriyeti hakikate esir olmakla bulur. Nefs ise onu her istediğini yapmak mânasına alır. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / İdeolocya Örgüsü)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA