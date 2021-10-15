Geldik mi yine aynı yere...

Aynı haritaya...

2006'da Pentagon'a sunulan ve ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde yayınlanan "Yeni yüzyılda yeni Ortadoğu" planına dönüp dolaşıp geri gelindi mi?

***

Hani zamanın ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ındiyerek hazırlattığı haritada ne vardı?Daha doğrusu, ülkenin kuzeyi kopmuş, orada büyük bir Kürdistan kurulmuştu.Geriye kalan Suriye'de bir Rus egemenlik alanı ayrılmış ve Şam rejimi devam ediyordu.Kuzey'de Kürtler, ortada Sünniler, güneyde Şiiler ayrı bir devletti.Aynı yıl Rice, Tel Aviv'de (buraya dikkat!)demişti.

***

Geçen yıllar boyunca, bu haritadan çok söz ettim...Niye?Hesap kitap yapar, çıkarlarını plana döker ve planın yürüyeceği zamanı sabırla beklerler.Biden'ın açık açık Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ortaya koydu ki, ABD malum haritayı ve planı terk etmemiş.Belli ki, kuzey Suriye (Bir ABD mandası olarak) PYD'ye bırakılacak ve (BAE'nin öncülüğünde) Şam rejimi restore edilecek., bu gidişat bizim için ciddi bir güvenlik sorunu ve askeri müdahale gerekçesi..., ABD'yle ilişkilerimizin kökten değişimine açılan bir kapı...

***

Lübnan konusunu açmayayım hiç...

Farkındasınızdır, bir ülke elektriksiz, susuz, parasız, hükümetsiz bırakılarak ağır ağır yok ediliyor.

Malum haritada Suudi Arabistan'a çizilen yol da ayrıca ilginç.

Eğer 2006 perspektifi işliyorsa, Riyad rejimi bugünkü topraklarının doğusuna razı olacak.

Mekke ve Medine ise uluslararası bir konsorsiyumun gözetiminde ayrı bir devlet olacak.

Bakalım...

Yaşayıp göreceğiz...

***



NOT DEFTERİ

İnsanda, aynı insan tarafından biri istiklâline kavuşturulacak, öbürü de zindana tıkılacak iki zıt hüviyet vardır: Ruh ve nefs... Ruh, hürriyeti hakikate esir olmakla bulur. Nefs ise onu her istediğini yapmak mânasına alır. (NECİP FAZIL KISAKÜREK / İdeolocya Örgüsü)