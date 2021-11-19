Geçen gün bir ekonomi kanalında konuk profesör şöyle dedi: "Pandemi sonrası dünyaya hazırlanmamız gerek." Sonra durdu, yutkundu, buruk bir gülümsemeyle devam etti: "Hep sonrasından bahsediyoruz ama gördüğünüz gibi bir türlü pandemiden çıkamıyoruz. Yani sonrası için de ne desek, pek anlamlı değil!"
Sanki duvarları göze görünmeyen bir hapishanenin mahkûmlarından söz ediyor gibiydi.
İlk şokun ardından "içeri" girmeye ikna edildiğimiz ve üstelik ne kadar ceza yediğimizi bilmediğimiz garip bir hâl...
***
Öyle korkutulduk ki...
Pandemiyi sadece bir sağlık sorunu sandık.
Çok fena yanıldık.
Şimdi "yanıldım" demek de devletlere zor, bilime zor, insana zor...
Biz pandemiye bakarken ne oldu?
Mesela yeryüzünde yetersiz beslenenlerin sayısı 150-200 milyondu.
Şimdi Dünya Açlık Endeksi'ne göre bu sayı 800 milyonu geçti.
Pandeminin yol açtığı sorunlar nedeniyle yeryüzündeki 47 ülkenin insanları 2030 yılına kadar açlıktan kırılacak, "düşük açlık seviyesi"ne dahi asla ulaşamayacaklar.
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere de enflasyon kaldı.
Geçer sanılıyordu ama kalıcı enflasyon olduğu anlaşıldı.
Yani bu ülkeler için de yol bitti...
Yetersiz beslenme bu ülkelerde de cari bir problem olacak.
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Bir de işin trajikomik yönleri var tabii...
Dün Kocaeli körfezinden gelen görüntüleri izlemişsinizdir.
Müsilajın yerini atık maskelerden oluşan kirlilik almış.
Market poşetlerini "doğayı korumak"
hesabıyla paralı yaptık,
şimdi kullanılmış maskeleri ne yapacağımızı
bilemiyoruz.
Kıyıları geçtim, okyanusların durumu vahim...
OceansAsia kuruluşu rakam verdi: Şu anda okyanuslar ve açık denizlerde 1 milyar 600 milyon atık maske
yüzüyor.
Kafayı, kullandığı diş macunu ve astım spreyinin karbon ayak iziyle bozmuş arkadaşlarıma
soruyorum: Bir Kovid- 19 maskesi ne kadar sürede doğada çözünüyor?
Cevap fena... Tam 450 yılda.
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Bu arada "uzmanlar" ne yaptı, derseniz...
Normalleşmeye dönülmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar.
Günün sonunda...
Eve sığdırmaya çalıştıkları hayat soldu.
Ekonominin ne hale geldiği ortada...
Zararın neresinden dönsek kâr mı, bilemiyorum.
Lakin dönmeliyiz.
Yeni bir plan ve gerekiyorsa yeni kurullarla...
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AYNA
Hikmet sahipleri der ki: "Denizin pek çok yararı var, fakat selamet istiyorsan kıyıda kal." ŞİRAZLI SADİ