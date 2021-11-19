Geçen gün bir ekonomi kanalında konuk profesör şöyle dedi: "Pandemi sonrası dünyaya hazırlanmamız gerek." Sonra durdu, yutkundu, buruk bir gülümsemeyle devam etti: "Hep sonrasından bahsediyoruz ama gördüğünüz gibi bir türlü pandemiden çıkamıyoruz. Yani sonrası için de ne desek, pek anlamlı değil!"

Sanki duvarları göze görünmeyen bir hapishanenin mahkûmlarından söz ediyor gibiydi.

İlk şokun ardından "içeri" girmeye ikna edildiğimiz ve üstelik ne kadar ceza yediğimizi bilmediğimiz garip bir hâl...

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Öyle korkutulduk ki...Şimdi "yanıldım" demek de devletlere zor, bilime zor, insana zor...Pandeminin yol açtığı sorunlar nedeniyle yeryüzündeki 47 ülkenin insanları 2030 yılına kadar açlıktan kırılacak, "düşük açlık seviyesi"ne dahi asla ulaşamayacaklar.Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere de enflasyon kaldı.Geçer sanılıyordu ama kalıcı enflasyon olduğu anlaşıldı.Yani bu ülkeler için de yol bitti...Yetersiz beslenme bu ülkelerde de cari bir problem olacak.

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Bir de işin trajikomik yönleri var tabii...Müsilajın yerini atık maskelerden oluşan kirlilik almış.Market poşetlerinihesabıyla paralı yaptık,şimdi kullanılmış maskeleri ne yapacağımızıbilemiyoruz.Kıyıları geçtim, okyanusların durumu vahim...OceansAsia kuruluşu rakam verdi: Şu anda okyanuslar ve açık denizlerdeyüzüyor.soruyorum: Bir Kovid- 19 maskesi ne kadar sürede doğada çözünüyor?Cevap fena... Tam 450 yılda.

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Bu arada "uzmanlar" ne yaptı, derseniz...

Normalleşmeye dönülmesini engellemek için ellerinden geleni yaptılar.

Günün sonunda...

Eve sığdırmaya çalıştıkları hayat soldu.

Ekonominin ne hale geldiği ortada...

Zararın neresinden dönsek kâr mı, bilemiyorum.

Lakin dönmeliyiz.

Yeni bir plan ve gerekiyorsa yeni kurullarla...

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AYNA

Hikmet sahipleri der ki: "Denizin pek çok yararı var, fakat selamet istiyorsan kıyıda kal." ŞİRAZLI SADİ