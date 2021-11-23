Önce şunu söyleyeyim...

Bu bir futbol yazısı değildir.

Sonra da sadede geleyim...

İngilizlerin meşhur Manchester United kulübü transfere tam 1 milyar Euro harcamıştı...

Sonuç?

Onca harcamaya rağmen 2 sezonda 41 yenilgi alınınca geçen hafta Norveçli teknik adam Gunnar Solskjaer'in işine son verildi.

"Eh, bu tablo içinde teknik adamın gönderilmesi normal" diyeceksiniz...

Hayır, onu sormuyorum...

Sade insan gözüyle baktığınızda futbola yapılan bu harcamalar normal sayılabilir mi, onu soruyorum.

***

Hatırlıyorum...Bu sezon başlarken'un başarılı teknik direktörü Klopp da "Yeter artık, Konate'den başka yeni transfere gerek yok" demişti de gülmüştüm.Zaten takımın bütçesi yüzlerce ülkenin bütçesinden büyük...Transfere iki yılda yaklaşıkharcadılar...İbrahim Konate de nihayetinde bir defans oyuncusu ve tam 40 milyon Euro ödendi.Hani ara arasözünüettikleributakımların bütçesinin beşte birine sahip olsalar,diye geçiriyorum aklımdan...Sonra bu fikirlerimgeliyor...Nitekim öyle de...

***

Yanlış anlamayın...

Bu işler anormal fakat mantıksız değil.

Çok "mantıklı" gerekçelerle harcanıyor bu paralar falan!

İşte son derbi ve geriye kalan tartışmalara bakın, anlayın...

Futbol, oyun falan değil.

Paranın bu kadar iyi "yıkandığı" ve kitlelerin bu kadar boş boş "oyalandığı" başka bir alan yok.

Bu bakımdan...

5. doz aşımızı olup yapay etli hamburgerlerimizi atıştıracağımız önümüzdeki dönemlerde çok işe yarayacak elbette!

***



HELALLEŞME

"Helalleşme" hikâyesi ne kadar gereksizce uzadı...

Muhalefeti idare eden "ajans"ların tam istediği şey buydu ve yine zokayı yuttuk.

Zaten "helalleşelim" diyen adamın diline bak anla, hâlâ bozuk, hâlâ hakaretlerle dolu!

Hani...

Çok, çok...

Uzlaşırsın...

O da konu ve özne Kılıçdaroğlu'ysa, olmayacak bir şey zaten!

Olmadı...

Unutmaya yanaşırsın...

Bunları anlarım...

Ama helale, hak sahipliğine, kul hakkına ve bütün bunlara temel oluşturan "müminler arasında kardeşliğe" akıl erdiremeyen adamlarla neyi helalleşeceksin?