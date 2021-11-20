Modern zamanlarda sevmek bir tür "iyi gün garantisi" olarak anlaşıldığından, kötü günler geldiğinde atmosfer değişiveriyor. İnsanlık hali diyelim. Ama işin özü o değil. Seviyorsak, "iyi günde kötü günde" diye ahitleşiriz. Kötü günde düzen bozulur ama sevgi varsa eğer, ilişki direnir, dayanır, dayanışır... Şimdi bunu bir de siyaset teorisi, hatta güncel siyaset açısından düşünmenin tam yeri, tam zamanıdır.

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Direnç kazandırır.Hazırlar, güçlendirir. Yani nedemek istiyorum? Şunu... Bir haftadırglobal enerji ve hammadde grafiklerinebakmaktan gözlerim haşat oldu.Yorumları da okudum. Çıkardığımsonuç: Dünyadaki gıda enflasyonu2022'de de sürecek ve petrol fiyatlarınındaha yukarılara çıkma ihtimali deyüksek.

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ilgiyle takip ediyorum...Mesela bir astrolog,diyor, takipçilerşıp diye anlıyor. Garip! Nedir bu,bir düğme mi? Yoksa "şakra" mı kastediliyor?Duyarlılık ile "duyar" aynışey mi? "Duyar kasmak!" deyimindeki"duyar" buysa, nasıl açık veya kapalıtutuluyor?

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Kırk yılda bir ortalığa karışırım. Panel, seminer gibi şeylerle ilgim yok. Fakat geçen hafta TÜGVA'da düzenlenen "Kültür-Sanat Okulu" seminerleri çerçevesinde bir saatliğine bildiklerimi, düşündüklerimi anlattım ve sordum:Kişisel olarak cevabım açık: Güzellik inşasıyla bağını koparmış bir sanata ihtiyacımız olduğundan emin değilim. Ama şu da var tabii: Çağdaş sanat müzeleri, sergiler, galeriler olmasa Instagram ne kadar renksiz olurdu?Şimdi diyeceksiniz ki, dalga mı geçiyorsun?

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Son zamanlarda bana öyle geliyor. Kendisi gelmeden kokusu geliyor. Kokusundan tanıyorsunuz. Çarçabuk kokusu çıkıyor, falan... Öyle bir şey!

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Susan Sontag 1973 yılında Çin ve Vietnam'a bir yolculuk yapmıştı. O sırada günlüğüne kaydettiği bir not: