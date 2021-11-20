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OTOMATİK OYNAT
03:07
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: İyi günde kötü günde... 20.11.2021 | 16:42
02:34
Mehmet Barlas | Yavaş yavaş uyanıyoruz 20.11.2021 | 16:39
04:50
Salih Tuna | Millet bu zokayı yine yutmayacak 20.11.2021 | 16:37
04:47
Başkan Erdoğan, Binali Yıldırım'ın telefonundan Gümüşhanelilere hitap etti 20.11.2021 | 16:27
10:39
10:32
11:25
13:34
02:01
İşte Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü düşmanlığını gösteren sözleri | Video 20.11.2021 | 00:10
05:17
02:37
Mehmet Barlas | Kime inanalım? 19.11.2021 | 16:51
04:03
Mahmut Övür | Helalleşme sonrası CHP’de konuşulanlar 19.11.2021 | 16:49
02:27
Engin Ardıç | Görünen köy ve kılavuz 19.11.2021 | 16:39
03:03
Haşmet Babaoğlu | Görünmez hapishaneden çıkmak... 19.11.2021 | 16:37
01:36
İBB’de mobbing hız kesmiyor | Video 19.11.2021 | 16:31
02:05
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İBB’nin övündüğü Balık Hali’nin yapımına İmamoğlu karşı çıkmış | Video 19.11.2021 | 16:05
00:27
02:01
Kılıçdaroğlu dünü çabuk unuttu, yalanlarına devam etti | Video 19.11.2021 | 14:12
Haşmet Babaoğlu'nun 20.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...