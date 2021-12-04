Hürriyet'in internet sayfasında kocaman bir başlık: Haklı çıktı! Tabii bu başlığın yanında Uğur Şahin'in resmi var. Ama haberin içeriğini okuyunca ortada yeni bir şey olmadığını anlıyorsunuz. Bilinmedik, söylenmedik bir şey yok. O halde esas anlamamız gereken ne? Bir tür emir kipiyle söylemek daha doğru olur: "Uğur Şahin öyle de böyle haklıdır arkadaş! Çeneni kapat!"
***Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin arasına girip fotoğraf çektiren bir gazeteci de "BioNTech olmasaydı belki ben de aşı karşıtları arasına katılacaktım" diye yazmış. Düşündüm taşındım bu cümlenin içinden çıkamadım. Ne alaka!... BioNTech'in bilinen mRNA aşılarından farklı bir özelliği var ve bu gazetecinin kulağına mı fısıldanmış? Yok, BioNTech'i Şahin buldu, o yüzden "milli" sayıyorum diye uyduruk kaydırık fikirler öne sürecekse, fena halde gülünç...
***Ne diyorsunuz; yavaş yavaş susamsız simit trendi yükselir mi? Susam öyle pahalanmış ki, iş o noktaya gidecek sanki. Zaten sık uğradığım bir fırında tezgâhın üzerine Rize simidi de koyulmaya başlandı. Bunu bir işaret mi saymalı?
***Son zamanlarda hangi gençle konuşsam, konuyu Bitcoin veya diğer dijital paralara getiriyor. Akılları fikirleri orada... Hayır! İşin teknolojik yanı umurlarında değil. Oturduğun yerden para kazanma (bir tür kumar) iştahı bu... Lise öğrencileri bile kafayı buna taktıysa, dünyamız çoktan altüst olmuş demektir.
***Adamım Jean-Louis Fournier'nin yeni kitabı çıkmış. Hemen aldığım gibi kitapçının yanındaki kafeye oturup okumaya başladım: "Yalnızlık üzerine bir kitap yazmaya karar verdim. Hayatım kötü gittiğinde neden mutsuz olduğumu yazıyorum, böylece ruh halimle dalga geçmeyi başarıyorum." (Tek Yalnız Ben Değilim, Yapı Kredi Yayınları, 2021)
***Çengel'de tıraşa geldim. İçeride gençler evlenme hazırlığındaki arkadaşlarıyla dalgalarını geçiyorlar. Damat tarafından alınacaklar listesi çok kalabalık. Belli çocuk bayağı ezilmiş listenin altında ama "Gelenek işte ağabey, ne yapacaksın!" diyor. Berber "Ahmet Bey" birden kahkaha patlattı, sonra da "Abi" dedi, "gelenek diye ropdöşambır aldırıyorlar!"
***Zeynep Merdan'ın şu tweet'i zihnime kazındı kaldı: "Kendi nehrinde boğulan insanı kimse kurtaramıyor."