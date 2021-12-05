"Buraya beni göndermemeliydiler...

Bu çok farklı bir şey...

Bir bilim insanı değil, bir şair gelmeliydi buraya...

Bu gördüklerim çok ama çok güzel."

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1907 yapımıfilminin sonlarına doğru, belki en çarpıcısahnede geçiyor bu sözler...Jodie Foster'ın canlandırdığı Dr. Ellie Arroway, nihayet "solucan deliği"nden geçmiş, uzayın derinliklerine ulaşmıştır...Başından beritan eseryoktur.Kızıl gezegenlerin çoraklığı, yanıp sönen yıldızların uzaklığı yoktur.Dr. Arroway, uzay-zaman tünelinden geçip mehtapla yıkanan palmiyeli bir sahile varır;Ve dokuz yaşındayken hayattan ayrılıp onu dünyada yapayalnız bırakan babasına kavuşur.Bir dakika...Biz neye uzay diyoruz? Yıldızlarla dolu sonsuz ve gazsı boşluğa...Doğru mu bu?Yoksa hakiki uzay aslındamı?Dr. Arroway, ölümden sonraya mı gidip geldi?Nitekim uzay merkezindeki kayıtlar, kapsülün gerçekte yeryüzünü hiç terk etmediğini gösteriyordu.

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Bu filmi yaklaşık yirmi yıl önce seyrettiğimde içimde garip bir hüzünle sinemadan ayrılmıştım.Hiç unutmadım o burukluğu...gibi bir histi içimdeki...Yıllar sonra, geçen cuma akşamı TRT 2 filmi gösterdiğinde gözlerimi ekrandan ayırmadım.fikrine mesafeli bilim insanı ve inançlı din adamı çekişmesi çerçevesinde gidiyordu öykü...Ama o son yirmi dakikada her şey değişti.Bilirsiniz...Burada gurbette olduğumuz hissi yani...bu hissi yenmeye yetmiyor işte!

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Aklıma yakın zamanlardan bir başka uzay filmi geliyor...Benim pek sevmediğim ama bilimkurgu filmleri tarihine "altın harflerle" kaydı düşülmüş, çok iyi bir yönetmenin elinden çıkmış bir film:Orada Sandra Bullock kahredici simsiyah boşluğa bakıpdiye bağırıyordu.İki uzay ne kadar farklı...Peki bu ikiaynı evrene mi ait?Neyse...Pazar pazar kafanızı daha fazla karıştırmayayım.