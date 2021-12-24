Eş dost sohbetlerinin yeni konusu ve çılgın tavsiyesini biliyorsunuzdur...
Biri kalkıp "Artık kurtuluşumuz küçücük de olsa, bir bahçe sahibi olmamızda" diyor...
Garip bir "kıyamet" bilincine saplanıp kaldığının farkında bile değil.
Diğeri heyecanla işi büyütüyor: "Arkadaş bir toprak parçası bulup ekip biçmeye başlamak gerek!"
***İşin fenası, bütün bunları ciddiye alanlar çoğalıyor.
***Bill Gates, Jeff Bezos toprak alıp duruyorlar ya...
***
Toprak çok önemli...
Su her zamankinden daha hayati öneme sahip olacak...
Doğru bunlar...
Gıda tedarik sorunu, kıtlık tehlikesi...
Bunlar da doğru...
Ama tek tek kurtuluş yok!
Netflix'e dizi çekmiyoruz.
Harekete geçirmemiz gereken mekanizma milli devletlerdir.
Radikal bir toprak ve tarım reformuna ihtiyacımız var.
Bu reformu küreselci seçkinlere ve dev gıda endüstrisine bırakmadan yapmak zorundayız.
Üzerine daha çok konuşacağız.
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NOT DEFTERİ
Yalan söylemeye alışmak iğrenç bir şey. Ama yalan söylemekten daha kötüsü yalan söylemeyi öğretmek... (EDUARDO GALEANO / Ve Günler Yürümeye Başladı)