"Sovyetler Birliği'nin dağılması benim için bir trajediydi. Sovyetler Birliği'nin çöküşü, tarihteki Rusya'nın çöküşüdür."

Putin'in bu sözleri çok önemli...

Son başkanlık döneminde özellikle ağırlık verdiği bu değerlendirmeyi şimdi bir kez daha vurgulaması ve kendisinin gözünde Rusya'nın hâlâ Sovyetler Birliği toprakları anlamına geldiğini söylemesi ayrıca kritik bir önem taşıyor...

Şu sözlere bakın...

"Yüzlerce yıl içinde bir araya getirilmiş her şey önemli ölçüde kaybedildi."

***

Bana sorarsanız...demeye getiriyor Putin..."Sovyetler Birliği çöktü, bağımsız devletler var artık" masalları anlatmayın demeye getiriyor...Dahası..."Çöküş" sonrası günlerini açık açıkolarak değerlendiriyor;"Ülkede bir tür iç savaş yaşadık" diyor.

***

"Modern Tarihte Rusya" adlı belgesel kapsamında verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediklerine dikkat etmek gerek...

Her satırına...

Özellikle de Ukrayna krizinin tırmanmaya devam ettiği bugünlerde...

Cari durum ortada.

Ama belli ki, 1990'lı yıllarda Batı'nın ülkesine yaptıklarını (Volga marka arabasıyla ek iş olarak taksi şoförlüğü yaptığı günleri) unutmaya niyeti yok Putin'in.

Buradan dönmez...

Ukrayna krizine elini daldırmış (biz dahil) her ülkenin dış politika merkezlerinin not etmesi gereken sözler bunlar...

***



YÜZ YIL ÖNCESİ GİBİ

Biden ve Putin arasında Ukrayna krizi üzerine iki saatlik "online" görüşmenin ardından Rusya'da çıkan bazı iddialar ilginçti.

Putin, Biden'a kızdı ve görüşme sonunda vedalaşmadan ekranı kapattı diyordu alternatif kaynaklar...

Şimdi bu söylentilere inanmanın eşiğindeyim...

Çünkü Biden nihayet işin ciddiyetini kavramış gibi görüşme sonrası geri adım attı; askeri müdahale seçeneğini ortadan kaldırdı. (Malum, bu tür adımlar karşı tarafı ilk hamleye itme hileleridir.)

Putin ise Doğu Ukrayna'da olanları "soykırım" olarak değerlendirdi.

İş gitgide ciddileşiyor.

Sosyal medyada Avrupa hesapları bir tür toto oynuyor; 2022'de vurulacak ülkeler neresi, İran mı, Ukrayna mı anketleri çok tutuluyor.

Her şey iyiden iyiye yüz yıl öncesine döndü.