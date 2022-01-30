İnsan parçalanarak çoğalır. Ölüm uzun sürer. Hayat daima kısadır. (GÜVEN ADIGÜZEL / Ölümlüler İçin Zamanın Kısa Hikâyesi)

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Şeylerin iç müziği ancak, gözlerimizi kapatıp onlarda oyalanmaya kapı aralandığında işitilebilir (...) Gözleri kapamak bugünün hız toplumunun hiperaktivitesiyle uyumsuz kaçan bir negatifliktir. Uyanık olma zorlaması gözleri kapatmayı güçleştirmektedir. (/ Eros'un Istırabı)

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Henüz bir planı yok. Yeni duyduğu haberi, çaldığı bir cüzdanı cebinde döndürür gibi zihninde döndürüyor. Henüz bunda ne kadar para, yani ne kadar fayda olduğunu bilmiyor. (/ Clive'ın Koğuşu)

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Onların istediği gibi değil; Allah'ın istediği bir insan olmaya karar verdim. Onlar kim? Onlar işte! Oğuz Atay'a sorun söylesin. Haa, üniversiteye gidenler hep 'onlar'ın istediği gibi mi oluyor? Bilemem. Benim şahsi tercihim bu. Ben kendim kalmaya karar verdim. Ben Hamza'yım. İnsan kalmak istiyorum. Evet, dağılın ulan. (/ Hamza)

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Turizm büyük bir uyuşturucu. Devasa bir güven numarası ve insanlara yaşamlarında ilginç bir şey olduğu gibi tehlikeli fikirler veriyor. Varoluş biçimlerindeki her yükseliş aynı havaalanlarına ve tatil köylerine, aynı hindistancevizi ve ananaslı içki saçmalıklarına taşıyor insanları. Turistler esmer tenlerine ve parlayan dişlerine bakarak gülümsüyor ve mutlu olduklarını sanıyorlar. Ama yanık tenleri onların aslında kim olduklarını gizliyor; kafaları Amerikan çöplüğüyle dolu ücretli köleler. Seyahat 20. yüzyılın bize bıraktığı son fantezi; bir yerlere gitmenin kendimizi yeniden yapılandırmamızı sağlayacağına dair bir yanılsama. (/ Öteki Dünya)

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Yolculuk yapmak da hikâye anlatmak ve yaşamak gibi, bir şeyleri ihmal etmektir. Bir kıyıya ulaşılırken, başka bir kıyının yanından geçip gidilir. (/ Mikrokozmoslar)

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Teminat yıkımın başlangıcıdır. Borç para almayın. (/ Kültür Dersleri)

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Kazanmak caziptir, yoksa kimse kazanmayı istemezdi. Cazibe, iktidara erişmededir, fakat kazanmak istemenin anlamsızlığı da işin orada kalmayışında gösterir kendini: Bugünün kazananı yarının kaybedenidir. (/ Düşmanlığın Faydaları)