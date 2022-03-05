Bir tür şiddetli geğirme sesi... Gaaarkkk... İster istemez itici oluyor. Anlayışla yaklaşman imkânsız. Hele sık tekrarlanırsa... Yok, geğirmenin sık tekrarlanmasından söz etmiyorum. "Oligark" kelimesinin sık tekrarlanmasını kastediyorum. Şu sıralarda iyice arttı. Ama aslında yıllardır böyle... "Rus oligarklar" dendi mi, sanki ulusal/etnik bir tatsız özellikten söz ediliyormuş gibi bir hava doğuyor. Bir yüz buruşturma hali veya "görmemiş gibi yap ama yan cebime koy" sırıtması sarıyor herkesi... Boşuna "Kelimelerle savaşıyoruz, kelimeler üzerinden yeniliyor veya yeniyoruz" diye tekrarlayıp durmuyorum. Tabii Jeff Bezos'un, Bill Gates'in, Mark Zuckerberg'in, Rockefeller'lerin falan hiç sıkıntısı yok. Onlar çok ama çok zenginler ama oligark değiller! Tabii, tabii, anladık!
***"Oligark" kelimesinin şöhretinin arka planında çok hileler yatıyor. Bildiğimiz "oligarşi" kökünden geliyor aslında. Eski Yunanca'daki "yönetici azınlık" teriminden... Sanki bir tek Slav kökenliler zenginleşince oligarşikleşiyormuş, yani onlar paralarıyla etrafı yönetirken, öteki ülkelerdeki sermaye sınıfları sadece paralarını yönetiyormuş gibi bir hava... Ne numara! Ama yutuyoruz, yutturuyorlar! Oligarkın yatı denince tüyler diken diken, orada müthiş bir sonradan görmelik tespit etme falan... Jeff Bezos'un iki adet transatlantik boyutundaki yatına gelince, parayla teknolojinin buluşmasının ortaya çıkardığı şaheserler olarak görülüyorlar... Peki!
***Duygu yaşı pek aşağılarda seyreden Amerikalı sinemaseverlerin eğilimlerini kontrol eden ünlü IMDB sitesi, Tarkovski'yi "Top 250 List"inden çıkarmış. Niye? Rus diye... Ben size söyleyeyim... Aslında öteden beri istedikleri buydu. Tarkovski'yi çıkaracakları günü iple çekiyorlardı. Neden mi? Tarkovski sadece yönetmen değil, iliklerine kadar "insan" olduğu için... İnançlı olduğu için... Filmlerinde derin meselelere eğildiği için... Şimdi onun "Kurban" filmini izlemenin tam zamanıdır.
***"Ne saçma bir şey değil mi? Basitçe düşünmek bir akıllılık alameti iken yoğun, detaylı düşünmek ise delilik." (Lokman Baybars / Saçlarımı Geri Verin)