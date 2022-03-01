Putin, küreselcilerin 2018'den beri ellerini ovuşturarak beklediği çıkışı yaptı...

Tuzaktı.

Düştü, düşürüldü...

Ukrayna'nın tamamını yutsa, ne fark eder artık!

Şimdi dünyayı saracak her türden kıtlık ve yokluk da ona fatura edilecek.

Gates'in "bir sonraki" dediği pandeminin virüsü de Rusya'dan etrafa dağılırsa, yani iddia bu yönde olursa, şaşar mısınız?

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böyle bir kibirle harekete geçmişti.Savaş yoluyla ulusal birliğini sağlamlaştırdığını ve Avrupa'nın eski sömürgeci devletlerine karşı yeni bir egemenlik coğrafyası oluşturacağını sanıyordu.Tuzağa düştüklerini anladıklarında savaş çoktan bitmiş, yenilgileri tasdik edilmişti., dizlerinin üzerine çökmek zorundakaldı.Şimdi dönüp baktığımızda daha iyi anlıyoruz...Asıl savaş cephelerde yaşanmıyor.

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Ama ne oldu?Hitler'i besleyen ABD sermayesini fark edip etmediklerine gelince...Batı, düşman bellediği bir devlete karşı birlik olma konusunda iyidir.Fakat sonrasına dair hesaplarda hep yanılır.

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Şimdi benzer süreci Rusya üzerinden yaşayıp göreceğiz.

Acıyı yalnızca Ruslara çektireceğiz mesajı veren Anglosaksonlar herkesi aldatıyorlar.

En başta da Avrupa devletlerini aldatıyorlar.

Yok, öyle bir şey!

Yok, artık öyle bir dünya.

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ABARTMALARA DOYAMAMAK!

Bizim medya mübalağa ve duyar kasma konusunda rakipsizdir...

Hele Washington veya Londra'dan bir işaret çakılmışsa...

Dün büyük gazetelerimizden birinde, bir köşe yazarı, "Hz. İbrahim'i yakmak için yükselen ateşi söndürmeye su taşıyan karınca gibi olmayı" öneriyordu okurlarına...

Kastettiği neydi, biliyor musunuz?

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açtığı yardım hesabına para yatırmak...

"Haydi arkadaşlar... Gelin bugün, Hz. İbrahim'in safındaki o karınca olalım" diye bitiriyordu yazısını...

Nasıl abartmaktır bu!

Nasıl yolunu kaybetmiş bir alegoridir!

Bu medyanın okurunun, izleyicisinin işi çok zor.