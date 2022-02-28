Pandemi...
İklim patırtısı...
Şimdi de Ukrayna gerilimi ve Rusya'nın harekatı...
Sonuç?
İletişim kanallarından bilgi değil, propaganda akıyor.
***
Öyle Körfez Savaşı'ndaki gibi saatlerce ekranda dönen katrana bulanmış karabatak kuşu
görüntülerine de gerek duyulmuyor artık.
Kafanda miğfer, üzerinde çelik yelekle "savaşın ağır koşulları"ndan söz etmen yeterli, arkanda insanlar gülüp eğleniyormuş, ne gam!
Pandemi kitlelerin aklını başından aldı nasılsa...
Zaten bir sonraki pandemi için de sokaklarda düşüp ölen insan görüntülerine ihtiyaç duymayacaklar...
Pandemi, diyecekler sadece...
Pandemi başladı.
O kadar!
***
Sıfatların, adlandırmaların, mecazların...
Ve onları yönlendiren dijital ağların savaşı bu...
Farkındasınız, değil mi?
Yine kelimeler, sıfatlar, terimler savaşıp yeniyor ve yeniliyorlar.
"Çar
" varsa, mesela el altında...
Rusya'nın tarihi "çarların tarihi" olarak zihinlere kazınmışsa...
Batı'nın dijital ağlarında kazanması imkansızdır.
***
Lakin, hiç düşündünüz mü?..
Neden "Padişah
" kelimesi bile onca tanıdıklığına rağmen hep olumsuz çağrışımlara kapı açar da, "kral" deyince hava birden değişir?
"Kralsın be abi
" derken ki halimiz mesela..
Çocukluğunuzdan beri seyrettiğiniz çizgi filmler ve hatta gayet yerli mahalle kültüründe bile "alemin kralları
"nı övme halleri...
Sonunda gelip nereye çıkar, düşündünüz mü?..
İşte bugüne, "Batı'nın tükenmeyen kralları
"na
çıkar!
***
Şimdi yukarıdaki satırları yazdım diye...
Uyanık ciks tayfa Putin'i "anlayışla
" karşıladığımı iddia edecek.
Bakın, ben ve benim gibiler...
Sizin gibi mavi gözlü, beyaz tenli soydaşlarının kapısına tanklarını dayadığı zaman tanımadık Putin'i...
Dünyanın "esmerleri"ne yöneltilmiş Rus silahlarını iyi biliriz; sizdeki kripto hilekarlık ve komedyen gevşekliği süzgeçlerini bizim bilmediğimiz şeyler.
Aklınıza yazın bunu!
***
Biden
da hemen 3. Dünya Savaşı kartını çıkartıverdi.
Eh, Putin nasıl hipersonik füzelerine güveniyorsa, Biden da dijital düzenin derebeylerine güveniyordur.
Biden'a "Merak etmeyin, o gün geldiğinde sanal dünya savaşı ortamı oluştururuz, kitleler de bunu yer
"
demişlerdir.
O arada birkaç milyon insan ölse, umurlarında olmaz, ayrı!