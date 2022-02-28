Pandemi...

İklim patırtısı...

Şimdi de Ukrayna gerilimi ve Rusya'nın harekatı...

Sonuç?

İletişim kanallarından bilgi değil, propaganda akıyor.

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Öyle Körfez Savaşı'ndaki gibi saatlerce ekranda dönengörüntülerine de gerek duyulmuyor artık.Kafanda miğfer, üzerinde çelik yelekle "savaşın ağır koşulları"ndan söz etmen yeterli, arkanda insanlar gülüp eğleniyormuş, ne gam!Zaten bir sonraki pandemi için de sokaklarda düşüp ölen insan görüntülerine ihtiyaç duymayacaklar...Pandemi, diyecekler sadece...Pandemi başladı.O kadar!

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Farkındasınız, değil mi?Yine kelimeler, sıfatlar, terimler savaşıp yeniyor ve yeniliyorlar." varsa, mesela el altında...Rusya'nın tarihi "çarların tarihi" olarak zihinlere kazınmışsa...Batı'nın dijital ağlarında kazanması imkansızdır.

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Lakin, hiç düşündünüz mü?..Neden "" kelimesi bile onca tanıdıklığına rağmen hep olumsuz çağrışımlara kapı açar da, "kral" deyince hava birden değişir?" derken ki halimiz mesela..Çocukluğunuzdan beri seyrettiğiniz çizgi filmler ve hatta gayet yerli mahalle kültüründe bile ""nı övme halleri...Sonunda gelip nereye çıkar, düşündünüz mü?..İşte bugüne, ""naçıkar!

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Şimdi yukarıdaki satırları yazdım diye...Uyanık ciks tayfa Putin'i "" karşıladığımı iddia edecek.Dünyanın "esmerleri"ne yöneltilmiş Rus silahlarını iyi biliriz; sizdeki kripto hilekarlık ve komedyen gevşekliği süzgeçlerini bizim bilmediğimiz şeyler.Aklınıza yazın bunu!

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da hemen 3. Dünya Savaşı kartını çıkartıverdi.Eh, Putin nasıl hipersonik füzelerine güveniyorsa, Biden da dijital düzenin derebeylerine güveniyordur.Biden'a "demişlerdir.O arada birkaç milyon insan ölse, umurlarında olmaz, ayrı!