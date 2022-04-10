Bizi bu güzel havalar değil, bu güzel klişeler mahvedecek, kesin.

"Değişmeyen tek şey değişim"miş...

Ah! Ne parlak söz!

Ve nasıl da her şeyi şair ruhlu bir fizikçi ile hiperaktif bir filozofun ortaklığına teslim ediveriyor.

Okumuşlar nasıl da seviyorlar bu sözü...

Nasıl da gözlerimizi kör ediyor bu klişe.

Oysa sadece her sabah aynaya bakıp mutlak değişimin ne yönde olduğuna baksalar değişim gerçeğini derinden kavrayacaklar ama nerde!

Buradaki "hinliğin" farkında mısınız?

Nazımızın en yakınlarımıza geçmesi gibi...

En çabuk ve kolayca değiştirdiklerimiz de maalesef "iyi şeyler" oluyor.

***

90'lı yıllar...Güzelimgazetesindeyim.Her şey gayet iyi gidiyor ama yine o klişe baskısını hissettirmeye başlıyor. Üst yönetim, toplantılarda "Sayfaları falan biraz değiştirin, yeni bölümler koyun, değişmek gerek" isteğini dile getirmeye başlıyor.İşte o zaman oturup hayatımız üzerine bu yazıyı yazıyorum: "İyi şeyler de değişsin mi?"Yukarıdaki satırlar o yazıdan...Yazının sonlarına doğru da şu notu düşmüşüm:

***

eski yazılarımınkupürlerine bakıyorum.Vatan gazetesindeki yazılarımdan birinde erkekler ve kadınların tıbbi müdahale karşısındaki tutumlarına değinmişim.Bir paragrafta şöyle diyorum...tekrarlanan tetkikler giderek ilgi ve ihtimama dönüşür.sevincini yaşarlar.Hekimle karşılaşmakbir tür iktidar hırlaşmasıdır. Tıbbi tetkikleraşağılanmak gibi gelir birçok erkeğe;o yüzden acile gidinceye kadar hastalıkbelirtilerini yok sayarlar."Tabii pandemi sonrası artık bumeseleye başka bir gözle bakıyorum,onu da ayrıca yazmalı bir ara...

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Ve 2006 yılından eski bir yazım çıktı karşıma...Hatıraların tatlı esintisi içimi ferahlattı...gözlerimle okşamayıihmal etmiyorum. Bahçeye açılankapının camına çocuklar gibi burnumudayayıp dışarı bakıyorum. Rüzgâr var. Sonra tezgâhtaki kavanozu açıpbirini ağzıma atıpdamağımda eze eze tadını çıkarıyorum. Burası neresi mi? Sonra söylerim."