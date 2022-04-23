Sadece bizim "okumuşlar"a özgü ve pek yaygın bir cehalet türü var... Mesela sosyal medyada profiline kendini tanıtmak üzere şunları yazmak ancak böyle birinin işi olabilir: "Sosyalist, demokrat, Atatürkçü, liberal, ateist, eşit ve özgür bir dünyanın mümkün olduğunu biliyor." Oysa bu tanımların asla yan yana gelemeyeceklerini bütün dünya bilir, bir tek bizimkiler bilmez. Çünkü bu cehaletin "eğitimini" almışlardır. Göğüslerini gere gere yazarlar. Geçen hafta böyle bir dolu hesaba rastladım.

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Macron ile Le Pen 'in tartışmasından kısa bir özet izledim, yetti. Le Pen iktidarı almaktan çekiniyor gibiydi. Macron mu? Hâli tavrı ve sözleri bir zamanlar medyayı çok meşgul eden fenomen çocukı hatırlattı bana...

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Macron'un yeni dönemde işi zor. Anglosakson rüzgârına kapılı sürüklenmek istemiyor ama onu yetiştirip koltuğa oturtan küreselci ağabeyleriya izin verir mi? Macron daha geçen yıl Avustralya ile denizaltı anlaşmalarının nasıl bir anda buharlaştırıldığını unutmuş olabilir mi?Yakında Fransa 'yadenirse, şaşırmam... Almanya yeterince sindirildikten sonra sıra Fransa'ya gelecek. Ama biliyorum, sürekli Ukrayna 'ya bakınca bu gidişat gözlerden kaçıyor.

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Çekmeceleri karıştırıyorum geceleri... Eski yazılarımın kupürleri, söyleşiler falan... Şöyle yazmışım 90'larda: "Buna elbette inanırım. Amade yabana atmam. Kedim koltuğuna kurulur ve simsiyah tüylerinin arasından parlayan bal rengi gözlerini bana dikerek şöyle der sanki:

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Belliki insanlar kaçan ağız tatlarını doğrudantatlı yiyerek gidermeye çalışıyorlar.Geçen hafta yazınca okurlarbenim favorilerimi sordular. Gurmefalan değilim; böyle şeylere önemverip yazıp çizdiğim günler de geçmiştekaldı! Ne desem, bir hata veyahaksızlık taşıyabilir. Ama'nin (Altunizade) künefesineve servis kalitesine;'nin (Acıbadem) billuriyesinetam puan verdim.