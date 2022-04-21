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Haberler Haşmet Babaoğlu Nasılız bakalım?
HAŞMET BABAOĞLU
21 Nisan 2022, Perşembe HAŞMET BABAOĞLU

Nasılız bakalım?
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"Dünya artık devasa bir köy" diyorlardı da, gülüp geçiyorduk ya...
Hoş bir enternasyonalizm, medyatik kardeşlik...
Böyle masallar anlattılar bize 90'lardan beri...
Ama öyle değilmiş!

***

Binlerce kilometre ötedeki un kurdunun açlığını sofranda hissetmek mesela...
Evinin önünde yedek parça beklerken paslanmaya başlayan otomobilin ile Şanghay körfezinde bekleyen binlerce şilep arasındaki bağlantıyı şıp diye çözüvermek mesela...
Mesela siyasi tarihi "ekmek isyanları"yla geçen Mısır, Ukrayna'nın buğdayı olmazsa, aç kalacakmış...
Şimdi söyleyin bakalım...
Nasılmış böyle bir "köy"de yaşamak?
İyi miyiz?

***

Bir avuç seçkin ve "çalışanları" bir kader çiziyor.
Yeryüzünün tamamını içine sıkıştırmaya çalıştıkları bir kader...
Ulus devletlerin zihnini savaş sanayii ve yüksek enflasyonla kuşatan...
Tek tek fertlerin dünyasını hamur gibi yoğuran bir çizgi...
Kapıldık gidiyoruz, o bahtın rüzgârına...

***

Bin defa söyledik...
Pandemi politikaları sağlık politikaları değildi; "yeni dünya düzeni"nin temel harcıydı...
Anlatamadık.
O zaman anlamak istemeyenler şimdi Şanghay karantinasına bakarak anlarlar mı acaba?
Distopik filmleri andıran birbirinden garip görüntülere baktırarak oyalıyorlar yine; 90 yaşında insanlar evlerinden dışarı nefes almaya çıkıyor diye sopalanıyor o görüntülerde. Biz onlara bakarken körfezde yük bindirme ve indirmeyi bekleyen gemiler gözden kaçıyor.
Tıpkı "Putin enflasyonu" dedikleri gibi, buna da "Şanghay kıtlığı" diyecekler.
İyi numara!

***

O eski günler de geçti, değil mi?
Lacivert takımlar, İtalyan kunduralar, çakarlı arabalar da bu "hiza"yı bozamıyor.
Artık milyarlarca insan kestiremediği bir geleceğin endişesi içinde alabildiğine global ve sıradan...
Bilim, bilim diyorlar ya...
Bilim yolunda ilerleyerek fakirleşen bir dünya...
Bir filmde, romanda falan olsaydı, gülünürdü ama gerçek ve acıklı...
Bu gerçeği görüyorsunuz, değil mi?
Şimdi göremiyorsanız, korkarım, bir daha hiç göremeyeceksiniz!

***

NOT DEFTERİ

Sizin için hangi an, bu gezegende hayatta olmanın nasıl bir şey olduğunu tanımlar? Tercih ettiğiniz paket servis mi? Tayland'da tonla para harcayıp yaptığınız rafting veya fil gezintileri bu işe yarar mı? Hadi söyle... Gerçekten yaşadığını kanıtlayan küçük bir anı duymak istiyorum. (DOUGLAS COUPLAND / X Kuşağı)

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