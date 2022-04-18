Hiç öylesi böylesi, aması maması yok!

Kibir, ateşli silah yerine geçmez; muharebe alanlarında işe yaramaz.

Kibir körleştirir, burnunun ucunu göremezsin.

Rusya, şimdi bu gerçeği kafasını duvarlara vura vura öğreniyor.

Geri çekilme, Moskova kruvazörünün batışı, Gostomel havaalanına yapılan fiyasko baskın, vd.

Bu gerçeklerle dünya kamuoyunun gözleri önünde hesaplaşmak çok zor.

Hele istihbarat anlayışında 20. yüzyılda kalmışsan ve ABD istihbaratı her köşende cirit atıyorsa...

Sosyal medyada gücün sıfırsa...

İşgale kalkıştığın topraklarda cambaza baktırmak için devireceğin heykel falan da yoksa...

Yanmışsın!

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Heykel dedim ya...Önemli...yani...İşte onu Batı iyi biliyor, ABD ise ustasıdır.Hatırlıyor musunuz? Irak Savaşı 'nda çarpışma alanlarını kimseye göstermemişler ama 9 Nisan 2003'te Bağdat 'ta Firdevs Meydanı 'ndabütün televizyonları çağırmışlardı.İki üç Iraklı da heykele terlikle saldırmıştı. (Hatta İngiliz medyası daha sonra olayın fotoğraflarına sivil halk az diye fotoşopla Iraklılar eklemişti, pek gülünçtü. ) Ama işe yaradı.

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Tv kanallarımızdaki asker-sivil uzmanlar da günlerdir Rusya 'nın beceriksiz harekâtını tartışıyorlar ya...Onlara da bu heykel (cambaz) konusunu hatırlatmak isterim.Çünkü ABD ordusu 2003'te başlayan işgal boyunca Sünnilerin hakim olduğu birçok bölgelerde direnişi kıramamış, Felluce 'ye ise girememişti.31 Mart 2004 günü iş Vikipedi tabiriyle ""ne dönüştü...Hava saldırıları da sonuç almaya yetmedi. 1 Mayıs'ta ABD ordusu şehirden çekildi.Bunları hiç duymuş muydunuz?Hayır!Çünkü heykelin devrilmesiyle Irak 'a yönelik dikkat dağılmıştı.Düşünün, bir de "(8-16 Kasım 2004)var, meraklısı ona da baksın.

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Yani bu işler sahada sanıldığı kadar kolay yürümüyor.

Lakin zihinlere hükmeden kazanıyor.

Medya ve istihbaratta güçlü olmak...

Esası bu!

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NOT DEFTERİ

Ne demiş Köroğlu'nun babası? "Biz kör olduksa, dünyanın da bakılacak suratı kalmadı ya!" demiş... (KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı )