Unutulmuştur, hatırlatıyorlar...

30 Kasım 1939'da başlayan "Kış Savaşı"ndan bahsediyorum.

Sovyetler'in savaş ilan etmeksizin Finlandiya topraklarına girdiği ve 13 Mart 1940'ta Moskova Barış Antlaşması'yla biten savaş...

Çoğunluğu kadın askerlerden oluşan Fin kayakçı birlikleri, orman muharebelerinde Kızıl Ordu'ya epey zayiat verdirmiş, iki haftada "Finlandiya'nın işi biter" denilirken savaş iki buçuk ay sürmüştü.

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Peki o günlerde başka neler oluyordu?Anlatayım...Stalin'in Sovyetler'i bu rahatlığı Hitler'le yaptığı saldırmazlık paktından alıyordu.Ama Batı için Sovyetler'in önce Polonya'ya, sonra Finlandiya'ya girmesi artık çok fazlaydı...Önce şunu bir kenara not edin:(bugünkü BM'nin prototipi)Sonra da ne oldu, nasıl olduysaNe ilginç çağrışımlar...

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Sadede geleyim...Finlandiya ve İsveç, NATO'ya girmek istiyor.Bu gidişle girecekler de...İhtiyaçları var mı? Çok tartışılır.Lakin ipin ucu kaçtı bir kere.İlginçtir, liberal ve küreselcilere yakın diye bilinen, görev döneminde Libya'nın mahvına yeşil ışık yakan (bir süredir de tasfiye edilmiş gibi görünen) eski Rusya Devlet Başkanıbir süredir Batı'ya karşı zehir zemberek açıklamalar yapıyor.Sanki Putin'in suskunluklarını doldurmakla görevlendirilmiş gibi...Finlandiya ve İsveç konusunda da sert çıktı Medvedev:

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Bütün bunlar...

Konvansiyonel savaşta zayıf görünen ve şu anda en gözde gemilerini bile Ukrayna'ya vurduran Rusya'ya "Sen artık taktik nükleer silahlarına ve hipersonik füzelerine yaslan" demektir ki...

Çok tehlikeli...

Bu gidiş, gidiş değil!

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NOT DEFTERİ

Mezardakilerin pişman olduğu şeyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyor. (KAMYON ARKASI YAZISI)