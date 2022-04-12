Uzmanlar BBC'ye konuşmuşlar...

Zaten iki yıl süren pandeminin etkileri silinmemişken, şimdi Ukrayna'da süren savaşı ruhlarımızın kaldırması çok zor olacakmış...

Tüh ya!

Uyandığımızda ilk iş olarak kalkıp haberlere bakıyor ve olup bitenlerden ciddi biçimde endişeleniyormuşuz...

Gördüklerimize üzülüyormuşuz...

Bir şeyler yapmak lazımmış...

Tabii tabii...

Hiç savaş yokmuş, hiç çocuklar ölmüyormuş gibi yaşamak lazım.

Suriye'deki, Yemen'deki çocuklar mı? Onlar başka...

Burası Avrupa'nın göbeği...

O yüzden tatsız geliyor hanımefendilere, beylere...

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Birleşik Krallık sağlık sisteminin ünlü kuruluşuhemen halkın yardımına koşmuş...Kurumun tavsiyesi şu:Şaka gibi...Ama ciddiler.Nerdeyse bizim Nişantaşı/Bebek ahalisinin çok tuttuğu tavsiyeden esinlenip şöyle diyecekler:Şaşmamalı; Batılı insanı üzen şey başka insanların başına gelenler değil,dir.Gerçekten dert edinenler de hızla farklılaşırlar; marjinalleşirler.

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Bir de özel başlık açmışlar...

"Çocuklarınız için ne yapmalısınız?"

British Psychological Society'den Prof. Vivian Hill (Bilim ne için var, sanıyorsunuz?) demiş ki...

"Haritada Ukrayna'nın yerini gösterip bütün bunların onlardan uzak bir coğrafyada yaşandığını anlamalarını sağlayabilirsiniz.."

Püf noktası...

Uzaklık...

Günümüzde Batılılar çocukken öğreniyorlar; sosyal acılar, zalimlikler, krizler hep uzakta olmalıdır.

Hepsi bir tür heyecanlı hikâye, masal veya bilgisayar oyunudur...

Ya tehdit ve acı yakınlaşırsa?..

İşte o fena!

O yüzden hep Avrasya'dan korktular.

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NOT DEFTERİ

Aptal olmak için ne kadar akıllı olmalı insan? Ötekiler Jill'e aptal olduğunu söyledi. Bu yüzden, onun aptal olduğunu düşündükleri için ne kadar aptal olduklarını görmemek amacıyla o da kendini aptallaştırdı, çünkü onların aptal olduğunu düşünmek kötü bir şeydi. Kötü ve akıllı olmaktansa, aptal ve iyi olmayı tercih etti. (R.D. LAING / Düğümler)