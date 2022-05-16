"Amaan bize ne, elle gelen düğün de olur ölüm de" deyip dünyaya aldırmadan hayatınıza devam ediyorsanız, sorun yok!

Eh, gündelik hayat da böyle düşünenleri destekler gibidir.

Mesela ev sahibinizin kira zammını düşünmekten Finlandiya'nın NATO üyeliğini sorgulamaya sıra gelir mi?

Allah korusun, savaş kendi göklerimizde patlayıncaya kadar bu tutum çoğumuza haklı görünür; yakın tarihi falan hiç aklımıza getirmeyiz.

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Fakat Batı Karadeniz'in kuzey sahillerinden Kuzey Kutup Dairesi'ne kadar bir bakın...Rusya'ya karşı çok ciddi bir cephe hattı oluşturuluyor.Kıta Avrupa'sının üzerine gamalı haç damgasının vurulduğu günlere...YaniSovyetlerin üzerine yürümeyeçalıştığı döneme...İşte o savaş cephesiyle bugün yavaş yavaş çizilen hat neredeyse aynı..." zamanında ikikez Sovyetlere savaşaçan Finlandiya'yıda şimdi saflara katıyor.

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Daha garibi şu...Fark edenler vardır...Finlandiya NATO üyeliği hevesini karara bağlamadan hemen önce, yani mayıs başında dev nükleer sığınaklarını uluslararası medyaya açtı.Medyanın dili de ilginçti, olağan bir şey gibi övgüler yağdırıyordu.(Başkentin nüfusu 600 bin bu arada!); aylarca yetecek kadar su ve hava tedarik sistemleriyle donatılmışlarmış...

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"Ne oluyor yahu, saçmalamayın!" dememizi önleyen bir "medyasfer" oluşturuldu artık. (Bu kavrama alışmalıyız, çünkü derdimizi güzel ifade ediyor; biyosfer gibi, atmosfer gibi kapsayıcı bir yaşam alanı!) Ve bu medyasferin yardımıyla...

Bir hafta önce söylense kimsenin inanmayacağı bir global "kapanma" dönemine nasıl kuzu kuzu ve hızla teslim olduysak...

Şimdi de benzer şekilde "nükleer savaşı olağanlaştırma" operasyonu yapılıyor.

Arkası taktik nükleer savaşla mı gelecek?

Planda bu da var mı?

Yoktur, umarım.

Ama bütün işaretler olduğunu düşündürüyor.

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AYNA

Kıyısı görünmeyen bir suda, yüzücünün gururu işe yaramaz. ŞİRAZLI SADİ