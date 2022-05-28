Farkındasınızdır, soslu döner dürüm modası aldı yürüdü. Önce "Antakya döneri" sevdasıyla başladı, şimdi ciddi bir fast-food rüzgârı olup çıktı...
Yoksa bir geçiş aşaması mı bu?
Belki bu eğilim alttan alta şunu dile getiriyor: "Yakında nasılsa içinde varla yok arası miktarda döner olacak, döner tadına bağlanmanın âlemi yok, yaşasın sos lezzeti!"
***
Ukrayna Savaşı neo-kolonyal bloklaşmaların
bütün yaldızlarını
döktü.
Modern Japon ruhunun ABD'ye "kulluğu" sınır tanımıyor mesela.
Ama isteyen
tabii "Japon gelenekçiliği"yle,
suşiyle, haikuyla falanla idare
edebilir...
Olay şu: 9 Ağustos 1945'te (çoktan Tokyo hava bombardımanıyla yerle bir olmuşken ve üç gün önce Hiroşima'ya atom bombası atılmışken) yerle bir edilen Nagasaki şehrinin yerel yönetimi, 2022 anmasına Rusya'dan temsilci davet etmeyecekmiş.
Ama bombacılar diplomatik erkân halinde orada olacaklar tabii ve bilmem kaçıncı kez üzüntülerini bildirecekler. Haberi duyuran yazar Hazal Yalın'la aynı fikirdeyim: Nagasaki belediyesi, bomba kurbanları için yapılan parkın bir köşesine dönemin ABD Başkanı Truman'ın heykelini dikmeli.
***
Dr. Strange 2
sinemalarda...
Bu sefer tam bir görsel lunaparkı andırıyor film. Muazzam patırtısıyla ruhen yetişkin bir izleyiciye ne verebilir, şüpheli. Fakat herkesin içinde bir çocuk varmış ya, onu iki saat oyaladığı kesin! Sonuçta Amerika
(filmdeki karakter adıyla America Chavez) kötülüğün elinden kurtarılıyor ve "Geçmişte kaybettiğim ne varsa, geri alabilirim"
diyen kötülük (Sovyetler dönemine dönmek isteyen Rusya mı yoksa?) yeniliyor.
Gelecek böyle geliyor yeni filmde...
Ha! Marvel çizgi serüvenler dünyasında America Chavez
karakteri bir LGBT+Q karakteri...
***
Bir çay bahçesi... Yukarıdaki satırları yazmaya çalışıyorum. Yan masamda iki genç kız var.
Yüksek sesle konuşuyorlar. İster istemez kulak misafiri oluyorum...
Biri ötekine "Sürekli sızlanmakla olmaz, kendi hayatını kurmak için harekete geçmelisin!" diyor. Diğeri aceleyle ama kararlı bir sesle cevaplıyor: "Evet! Beni ezen kim varsa, hepsini ezeceğim."
Dönüp bakamıyorum. Lakin
midemde ani bir kramp oluştuğunu
itiraf etmeliyim. Gençleri
eleştirmek çok kolay ama içlerinde esen fırtınalarla tanışmaya
cesaretimiz var mı?