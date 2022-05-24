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HAŞMET BABAOĞLU
24 Mayıs 2022, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Göremediğiniz haberlerin turu...

Tarih defalarca göstermiştir...
Karadeniz'de sular ısınıyorsa, bu sadece orada kalmaz.
Adalar Denizi (Ege) çalkalanmadan Karadeniz durulmaz.
O yüzden Batı kıyılarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Adı NATO ama geçen hafta boyunca ABD ve Yunanistan donanması adalar arasında fink attı; adına da tatbikat dendi.
Devlet elbette izliyor ama artık yurttaş olarak bizlerin de duruma uyanma zamanı geldi.
Olay uzo, muzo noktasını çoktan geçti.
Düşünebiliyor musunuz?
ABD donanmasının resmi sosyal medya hesabında, "Tarih acaba bu kadar modern bir amfibik harekât tatbikatı görmüş müdür?" denildi.
Bu lafın üzerinde durmayacaksak, neyin üzerinde duracağız?

***

Çarşıda esnafla laflıyorum...
Hepsinin zihnine şu soru takılıp kalmış durumda...
Yakıt ve enerji fiyatları ne zaman düşecek?
Bir umut...
"Elbet bu günler de geçer, ferahlarız" arayışı...
Ancak bu seferki kriz eski petrol krizlerine benzemiyor.
Çünkü hem global enflasyon hem de "belirsiz ekonomik gelecek" perspektifi durumu değiştiriyor.
Gelişmiş bir ülkede gıda için harcanan paranın sadece yüzde 15'i doğrudan gıdaya gidiyor. Harcanan paranın esası ürünlerin işlenmesi, sevkiyatı ve pazarlanmasına; yani çalışan maliyetini bir yana bırakırsak, büyük ölçüde enerji harcamalarına gidiyor.
Ve hangi uzmana sorsanız, "Enerji ihtiyacı ve fiyatları artmaya devam edecek" diyor.
Demek ki, yük sadece devletlerde değil...
Bizlerin de "ferahlamak" için başka yollar bulmaya ihtiyacımız var.
Bir başka iş ve yaşam tarzına...

***

Medyasfer, "uyarıcı" ilaçları andırıyor.
Sürekli tedirgin ve teyakkuzda tutuluyoruz.
Doz alımında kesinti olduğunda elimiz ayağımız tutmaz oluyor; dahası, doz daha da artsın istemeye başlıyoruz.
Fakat önemli bilgiler satır aralarında gizleniyor; işitmeyelim, görmeyelim istiyorlar sanki...
Mesela kaç gündür, yabancı medyada maymun çiçeği virüsü hastalığının eşcinsel erkekler arasında yayıldığını okuyorum.
İki satır verip geçiyorlar; bizim medyada ise neredeyse hiç yer bulamadı.
Ama bakın!
Bu hastalığa dair haberlerin sarsıcı dozları sürekli artırılıyor.
Yani maksat aşırı doz vererek sersemletmekse, bunu başarıyorlar.

***


NOT DEFTERİ
Hiçbir şey sadece "sadece"den ibaret değildir. "Sadece geçmişte kaldı" diye bir şey olmaz. Şimdiki zaman olmayan geçmiş, gelecek zaman olmayan şimdiki zaman yoktur. (GUNTHER ANDERS / İnsanın Eskimişliği)

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