Kıyısında oturduğum denize doğru eğiliyorum...

Denize bakmak bambaşka bir serüven.

Orada çünkü gökyüzü de var, dipteki dünya da...

Denize bakan insan, durgun suya bakan gibi kendine tutkun bir narsist olamıyor; çünkü aksini göremiyor.

Denize bakmak, ötekini sevmeye başlamak aslında...

Dipteki çakılların harelenişine bakmayı sevmem bundan belki...

Ve ufka; beni çağıran uzaklığa dalıp gitmem...

***

biraz düzeltilip kısaltılmış girişi yukarıdaki satırlar...2006 yılından...Değerli bir okurum saklamış, geçen gün Telegram kanalıma aktardı ve beni eski günlerime götürdü.Yazım denize bakıp düşüncelere dalışımdan ibaret değil, o yüzden özellikle bir kısmını buraya aktarmak istiyorum.Hatırlarsınız...Şu sıralarda siyasete girip Trump'ın da desteğini alano yıllarda pek gözdeydi.Gazetelerimizin hafta sonu eklerinde "bilimsel" olduğunu iddia ettiği tezleri uzun uzun tartışılırdı.Yazımın devamı şöyle...

***

O da ne!Doktorumuz yine bir "özdeyiş" patlatmış...Hadi canım! Hepimiz sevmektennasibini almadan ve hatta giderek nobranlaşarakuzun yaşamış bir sürü tanıdıksayarız...Öz'ün röportajını okuyunca anlıyorum ki, aslında bize "sevgi dolu" olmayı değil,anlatmaya çalışıyor.Tuzu kuru modern insanın ideolojisi...Araba atların önüne koşulmuş, hayatın en güzel ve özel eylemlerikılınmış, kimin umurunda!Zaten kimse sevmek falan istemiyor ama uzun ve sağlıklı yaşamaya "hayır!" diyen olur mu?Son zamanlarda çıkan kişisel gelişimve başarının yollarını anlatan kitaplarada hep böyle iddialar serpiştiriyorlar.Düşünün nasıl bir uyanıklık, dev şirketlerin yöneticilerinisayalım isteniyor.Elimdeki gazeteyi fırlatıp tekrar deniz kıyısına sokuluyorum...Tabiat anlatıyor çünkü...Hepimizinanlatıyor...Onu kesip atmak isteyen cerrahlara, onu durdurmayı amaçlayan ilaçlara inat!Anlıyorum ki, ben denize bakmayı çok seviyorum, ufka doğru bakmayı...Uzun yaşam umurumda değil!