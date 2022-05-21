E ne oldu şimdi? Bizim Melih'in (Altınok) deyimiyle "pandeminin önde gideni ve izolasyoncuların yılmaz önderi" Bill Gates, "Meğer bu hastalığın diğer grip türlerinden pek farkı yokmuş" dedi, tamam! "Hadi hepimize geçmiş olsun!" deyip kapatacak mıyız konuyu? Geçtiğimiz iki yılın sağlık politikaları yöneticilerine, bilim kurulu üyelerine hiç mi "Ne yaptınız siz?" diye sormayacağız?.. Bu iş devletler ve kitleler için "Şimdi önümüzdeki salgınlara bakalım" diyerek geçiştirilecek bir mesele değil. Böyle olmaz. Olamaz! Bill Gates keyfinde ama biz çok keyifsiziz. Bilmem, anlatabiliyor muyum?

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medya tarafındanboş bırakılmıyor elbette.parazit gibidirler. Yapıştıklarıyerden çatlayıncaya kadar beslenirler. Oyüzden ne zamangazetenizi açsanızveya TV'ye baksanız,yeni bir virüshaberiyle karşılaşıyorsunuz.Tabiiki manşetten veriliyor."Virüse bağlıhastalığa pek nadirrastlandığı" açıklamalarıise minicik bir yer tutuyor.

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Acı acı gülüyorum bazen... Bude soluk almak vezor. Hele internetten takip ediyorsanız, çok zor. Mesela bizim medya, Rusya Genelkurmay Başkanı Şoygu'nun açıklamasını vermiş. Ama önce sizi "Putin'in kızının gizli sosyal medya hesabı ortaya çıktı" haberini okumaya yönlendiriyorlar. Sonra iki Zelenski haberi okutup saflığınıza gelirse Ukrayna için kalbinizi çarptırıyorlar... Sonra da Şoygu'yu okuma isteğiniz kalmıyor. Zaten "O da adam olsun!" diyorsunuz içinizden, haksız da sayılmazsınız!..

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bugünün hekimlerinitoptan hedef tahtasına koyduğumusanmayın... Sistem bozuk. Sağlıksektörünün maddi varlığı öyle yüceltildiki, içindeki(hekimler dahil)küçüldükçe küçüldü. Böyle olmaz!de yanlışları ortadan kaldırmıyor,tersine derinleştiriyor.

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Yan masamda20'li yaşlarında bir genç kadın...Yüzündeki mutluluk ışıltısını görmeliydiniz!..Günün sonunda fark ettim ki,büyükanne ve babasını İstanbul'u gezmeyeçıkarmış başka gençler de vardı.Ortalığı nasıl da güzelleştirmişlerdi...