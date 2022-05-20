Çocukluğumun Pendik'inin nasıl güzel bir yer olduğunu ne kadar anlatsam tahayyül edemezsiniz...

Bugünküne bakıp o Pendik'e akıl erdirmek imkânsız.

Bugün İstanbul'un güzel sayfiyeleri sandığınız yerler, çocukluğumun Pendik'inin yanına yaklaşamazlar.

Hah! Yine mi nostalji, dediniz içinizden...

Değil!

Pavli Adası'nın orada suların nasıl berrak olduğuna; kıyının dibinde elle pavurya tutulabildiğine nasıl inanacaksınız?

Zeytinliklerin çokluğunu nereden bileceksiniz?

Pendik'te dedemlere gidip artık dostum saydığım yaşlı zeytin ağacına sırtımı dayayıp kitap okusam diye yaz tatillerini iple çektiğim yılları...

Ve Pendik'in efsane kahramanı Dr. Tahsin Arcan'ı izleyen çocuk gözlerimi nasıl anlatabilirim, bilemiyorum ki...

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bazı hekimlerin attıkları tweet'leri veaçıklamaları saklamışım.Geçen gün dijital arşivimde karşıma çıktılar.İnsan olarak bir kez daha utandım kibir ve nefretle yazdıklarından...Aşılardan şüphe duyanlara,utandım.Sonra aklıma çocukluğumungeldi.Bir bahar günü müydü?Tahsin Bey içeriden telaşla kendini bahçeye atmıştı, biz torunların yanına...Gözleri yaşlıydı..."Fatma anneyi kurtaramayacağız" diye mırıldanıyordu.

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Aklında kaldığı kadarıyla...Pendik merkezden köylere aç biilaç koşuşturuşunu, kirli gömleklerle günlerce dolaştığını, bazen dedemden temiz gömlek aldığını,deyişini anlattı...Sonra yine çocukluğumun öteki hekimlerinden konuştuk.Moda'nın efsanesi, 1923 doğumlu, hekimliğin para karşılığı yapılacak iş olmadığına inanan, 2019'da kaybettiğimiz'ı mesela...deyişini...

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Sadece zaman geçti sanıyoruz ya bazen...Çok yanlış!Hayır, çok şey değişti...Şubelası hepimizin ruhunu delip geçti.içimbir parça soğuyorsa, bundan...