Bilelim ki...
İkinci Büyük Savaş'tan bu yana devam eden para pul, yalan dolan, siyaset etiket düzeni artık komada...
Buradan geri dönüş olur mu? Belki koma süresi uzar, o kadar!
Birinci Büyük Savaş sonrası oluşan siyasi coğrafya da derisinden soyunmak üzere olan bir yılanı andırıyor.
Belki şunu da özellikle vurgulamak gerek: Kapitalizmin 300 yıllık ana işleyiş düzeni bozuldu, tükendi, dönüşmeye hazırlanıyor.
Devletler, yeni global derebeyleri karşısında zorlanıyor, zorlanacak...
Anlayacağınız, eski düzen(ler) bitti...
BİTTİ!
Ne yaşıyorsak ve ne yaşayacaksak, aslında bu yüzden...
***Bu meseleyi popüler medyada bu açıklık ve cesaretle söyleyenlerin olmaması hem şaşırtıcı hem de fena!
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Şimdi nereden nereye diyeceksiniz de...
Geçen gün bir haber kanalındaki tartışmaya bakıyordum...
Aralarında Ankara temsilcileri ve akademisyenler de bulunan bir grup konuşmacı, marketlerin fahiş fiyatlarını tartışıyorlardı.
Konuşmacıların "serbest piyasa" konusundaki saflıklarına şaşırıp kaldım.
Serbest piyasanın gerçekten serbest olduğu yolundaki peri masalına inanıp şimdi de nasıl döneceklerini bilemeyen koca koca adamlar...
Bu "kafalar" bize zor bir dönemde yardımcı olabilir mi?
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NOT DEFTERİ
Dünya, zihnimiz onun anlamını kavrayamayacak kadar hızlı dönmeye başladığında kaos çıkmış demektir. (FRANCO "Bifo" BERARDI / Ruh İşbaşında)