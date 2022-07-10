Çevremde tatile veya memleketine gitmeyen bir ben kaldım, sanırım. Son kalanlar da bugün gidecekler...
Tam da doğruyu anlatmıyor tabii söylediğim...
Kalanlar çoğunlukta ama ne medyada, ne de zihinsel tasavvurlarımızda "onlar"dan, yani kalanlardan, tatili akıllarından geçirmeyenlerden söz edilir.
Lakin Arife günü Muğla girişinde on beş kilometrelik araç kuyruğu haberini görmezden gelmeyelim.
Benzin istasyonlarında dün gece gördüğüm kuyruk da acayipti. Depoyu dolduran fişe baka baka arabasına doğru yürüyordu.
Demek ki, neymiş?
Ekonomimizin rasyonel olmaktan çok "duygu ağırlıklı tüketim"e dayandığını kabul etmek zorundaymışız...
Büyük çark sadece ihracatla dönmüyor; "sıkıntı" ve "kriz" kabul etmek istemeyen bize özgü kültürel/duygusal bir itici güç de var...
***Dönüşte ne olacak?
***Bali'de düzenlenen G20 toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı'nın sert ve horlayıcı bir tavırla konuşmasını Avrupa Dışişleri Bakanları hoş bulmamışlar. Brüksel'deki ABD lobisinin şefi Joseph Borrell demiş ki; "Lavrov pek de saygılı olmayan bir üslup kullandı."
***Aklıma geldi...
***Yukarıdaki notuma şunu da ekleyebilirim...
***Elon Musk, Twitter'la yaptığı satış sözleşmesini feshetti geçen gün. Yani "küreselci merkez" ne yaptı, etti, kalesini korudu; surda gedik açılmasına müsaade etmedi.