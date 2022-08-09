Ne çok Pelosi var aramızda...

Sanırsınız, hepsi burada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın temsilcileri...

CHP'li siyasetçi, eski "monşer" diplomat Ünal Çeviköz, dün "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor derken Türkiye'nin yerini iyi belirlemek gerekir" dedi, duymuşsunuzdur.

Şanghay İşbirliği Örgütü'ne konuk olarak dahi katılmamızı istemiyor, Çeviköz.

Niye?

Çünkü "Yeni dünya düzeni için tercih demokrasi ile otokrasi arasında"ymış...

Nancy Pelosi'nin Tayvan'da uçaktan indiğinde söyledikleriyle tıpa tıp aynı "savaş hattı" ifadesi...

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Esasa gelelim...Muğlak dengeler çağını kapatıyor.Geçmişte olduğu gibi bir yana otokrasiyi, öteki yana demokrasiyi koyuyor.Çünkü biliyor...Bu "savaş hattı", bu sınır çizgisi ABD için yüksek kazanç ve güçlü hegemonya demek...

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Peki soralım...Ben kendime soruyorum mesela...Asla sırtımı güvenle dönemeyeceğim güçlü ve otokratik devletlerin varlığını inkâr edebilir miyim? Edemem.Bu devletlerin uluslararası ilişkilerinin gaddarlığını inkâr edebilir miyim? Edemem.O cephenin "insan"a bakışı insanca mı?Ne gezer!"Demokrasinin yanında yer almak"mış...Bu ifade Bush'un, Biden 'ın, Netanyahu politikalarının, Zelenski kumpasının, 15 Temmuz darbe girişiminin yanında yer almak manasına getirildiğinde...Dolara tapınan global iktisadı pohpohlamak sayıldığında...Orada durmak ve "hoop!" demek boynumuzun borcudur.Hiç şüpheniz olmasın!

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Ha!

Şimdi biriniz çıkar da, "Yutmazlar ama yutmaya zorlanırlar" derse...

Ya da "Savaşla ya da savaşı andıran ortamlarla bütün devletler bu saflaşmaya itilirler" derse...

Susarım...

Susup gelişmeleri izlerim.

Sonra çok yüksek sesle haykırmak üzere...

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NOT DEFTERİ

Akıllı bir insan için asıl övgüler, dostlarının beğenmeleri değil, düşmanlarının diş gıcırtılarıdır. (KEMAL TAHİR / Çöküntü-Notlar)